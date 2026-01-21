⏫US500 zyskuje 0,5%

Inwestorzy z ulgą przyjęli zmianę retoryki ze strony Donalda Trumpa, który wskazuje, że nie zamierza używać siły w celu przejęcia Grenlandii. Jego wypowiedź na Forum Ekonomicznym w Davos była bardzo wyważona, w trakcie której nie wspominał o nałożeniu ceł na kraje, które wysłały ostatnio siły zbrojne na Grenlandię.

Kontrakt US500 bazujący na indeksie S&P 500 zyskiwał ponad 1%, ale w ostatnich minutach wzrost został zredukowany do 0,5%. Jeśli US500 wróci na dzienne szczyty, może to być potencjalnie najlepsza sesja od listopada. Co ciekawe ostatnia sytuacja bardzo mocno przypomina tą z października, kiedy po bardzo silnym ponad 2% cofnięciu mieliśmy wyznaczenie lokalnego dołka i marsz do nowych historycznych szczytów.

Dzienne zmiany indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

Komentatorzy z Wall Street podkreślają, że brak eskalacji ostatnich sytuacji związanych z Grenlandią, czy brak poruszenia kwestii dotyczących limitów na kartach kredytowych pokazuje ciche wycofywanie się z tych tematów.

US500 testował dzisiaj okolice6900 punktów, skąd doszło do lekkiego cofnięcia. Jeśli udałoby się powrócić powyżej zniesienia 23.6 ostatniej dużej fali wzrostowej, istnieje perspektywa powrotu do głównego trendu wzrostowego, z zachowaniem zakresu poprzedniej dużej korekty i powrotu do sekwencji wzrostowej. Oczywiście temat ceł najprawdopodobniej nie jest zakończony, w szczególności, iż dalej nie mamy decyzji Sądu Najwyższego w stosunku do ceł nałożonych przez Trumpa w ramach specjalnych uprawnień. SN wydał we wtorek trzy postanowienia dotyczące innych kwestii, ale wciąż nie wydał decyzji dotyczących ceł, co zwiększa niepewność wśród inwestorów.