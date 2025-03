⏫US500 zyskuje 0,5% przed CPI

Lepszy sentyment rynkowy pozwala na odrobienie części strat na Wall Street przed publikacją kluczowych danych o 13:30

Dane dotyczące inflacji CPI w USA za luty będą kluczowym raportem makroekonomicznym w tym tygodniu. Choć cały świat żyje obecnie tematem ceł, niepewności gospodarczej w USA czy potencjalnym zawieszeniem broni na Ukrainie, to jednak kwestie inflacji mogą mieć ogromne znaczenie w stosunku do polityki monetarnej Fed, które mają cały czas duży wpływ na dolara. Czego oczekiwać po dzisiejszym raporcie CPI?

Oczekiwania rynkowe

Rynek dosyć jasno wskazuje, że oczekuje spadku inflacji do poziomu 2,9% r/r, po kilku miesiącach ostatniego wzrostu

Kontrakty terminowe na inflacje wskazują na odczyt na poziomie 2,9% (warto jednak pamiętać, że w styczniu również na to wskazywały)

Czynniki bazowe wskazują, że inflacja nie powinna wzrosnąć, chyba że dojdzie do większego miesięcznego wzrostu niż 0,5% m/m

Jednocześnie jednak raport ten pokaże, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie

Oczekuje się niewielkiego spadku inflacji bazowej do 3,2% r/r z poziomu 3,3% r/r

Ważna będzie inflacja miesięczna po ostatnim bardzo mocnym wzroście. Oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu cen do 0,3% m/m, po ostatnim wzroście rzędu 0,5%

Fed utrzymuje zdanie, że w kontekście osiągnięcia celu inflacyjnego inflacja nie może przekraczać znacząco 0,2% m/m. Przez ostatnie dwa lata inflacja rosła średnio 0,25%, natomiast w ostatnich 10 latach średnio o 0,26%

Inflacja bazowa miesięcznie również ma zaliczyć wzrost na poziomie 0,3%

Ostatnie raporty dotyczące badań przedsiębiorców w USA wskazały na rosnącą presję cenową, która może w niedługim czasie odbić się na utrzymaniu inflacji na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Źródło: Macrobond, XTB

Warto pamiętać, że poprzednio zaobserwowaliśmy potężny skok inflacji miesięcznej, motywowany inflacją czynszową oraz cenami gazu i energii elektrycznej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Teoretycznie za luty powinniśmy zauważyć ujemny wpływ inflacji paliwowej, biorąc pod uwagę spadek cen ropy i paliw. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zagadką pozostaje inflacja usługowa, która wyhamowała w ostatnim czasie dosyć wyraźnie, ale subindeks cenowy ISM sugeruje, że dalsze spadki mogą być już ograniczone. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

BLS zwiększa wagę dóbr w stosunku do usług w inflacji, co może mieć poważne konsekwencje w przypadku kontynuacji nakładania ceł na produkty zagraniczne

BLS zwiększa udział inflacji samochodów w CPI, co może mieć znaczące konsekwencje w przypadku odbicia cen

BLS obniża nieco wagę dotyczącą inflacji czynszowej, co może wspomóc spadek inflacji bazowej przy kontynuacji obecnego trendu

Ceny żywności mogą mieć mniejszy wpływ na inflację. Zmniejszył się wzrost cen jajek, które zaliczyły w ostatnich miesiącach spore wzrosty

Oczekuje się dalszego spadku cen w sektorze usług bazowych, takich jak ceny hoteli, biletów lotniczych czy ubezpieczeń samochodów

Ceny samochodów używanych spadły, co powinno być odzwierciedlone również w inflacji za luty. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflacja czynszowa jest wciąż największą kategorią pod względem kontrybucji. Case Shiller może sugerować końcówkę spadku tej kategorii, ale jednocześnie ceny nowych czynszów bardzo mocno spadają, co może przeważyć nad dalszym spadkiem ogólnej inflacji czynszowej. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Jak zareaguje rynek?

Dzisiejsze dane raczej nie zmienią postrzegania sytuacji inflacyjnej ze strony Fed. Oczywiście raport ten powinien być zdecydowanie lepszy niż styczniowy, choć jednocześnie trzeba mieć na uwadze początek wpływu ceł na sytuację inflacyjną, choć obecnie w zdecydowanie ograniczonym stopniu. Oczekuje się, że największy wpływ na inflację będzie widoczny w II kwartale tego roku. Jeśli dzisiejszy odczyt pokaże spadek inflacji lub większy spadek inflacji od oczekiwań, istnieje szansa na dalsze pobudzenie Wall Street do odrabiania strat. Niższa inflacja byłaby zapowiedzią możliwych przyszłych obniżek, które wciąż są niepewne. Powell podczas ostatniego wystąpienia wskazał, że inflacja pozostaje wysoko, a rynek pracy mocny, co teoretycznie wyklucza możliwość obniżek na ten moment. Jeśli jednak inflacja zacznie spadać szybciej, istnieje też szansa na szybszą reakcję ze strony Fed.

Na ten moment wycenia się 3 obniżki ze strony Fed, z pierwszą obniżką w tym roku w czerwcu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 traci obecnie ok. 5% od początku tego roku oraz ponad 8% od historycznego szczytu. Za spadki odpowiada zdecydowanie grupa Mag7, która straciła na wartości 15% od początku tego roku. Obecnie testowane jest bardzo ważne wsparcie na US500 wyznaczone przez zniesienie 161.8 ostatniego impulsu wzrostowego oraz poziom 5600. Jednocześnie testowany jest zakres poprzedniej największej korekty w trendzie wzrostowym. Najbliższy ważny opór to okolice 5670-5700, gdzie znajduje się również zniesienie 23.6 całego ostatniego impulsu spadkowego oraz średnia 250 sesyjna. Poziom ten jest kluczowy - jeśli dojdzie do powrotu powyżej niego, ponownie zacznie być rozgrywany scenariusz wzrostowy. Jeśli jednak nie, możliwa będzie powtórka z 2022 roku, kiedy na ponad rok doszło do przełamania średniej 250 sesyjnej. Źródło: xStation5