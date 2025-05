USD bez reakcji po publikacji wyprzedzającego indeksu ekonomicznego

Zmiana indeksu wyprzedzającego USA mdm (kwiecień): -1,0% rzeczywiste w porównaniu z -0,9% szacunkowym, -0,7% poprzednio (skorygowane do -0,3%)

Indeks wskaźników wyprzedzających to publikowany przez Conference Board wskaźnik kierunku zmian gospodarczych w nadchodzącym okresie. Indeks zbudowany jest z 10 składników: - średnia liczba godzin przepracowanych w sektorze wytwórczym, - średnia liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, - liczba zamówień na dobra konsumpcyjne i materiały, - szybkość dostaw towarów do dystrybutorów, - liczba nowych zamówień na dobra trwałe nie związane z obroną, - liczba nowych zezwoleń na budowę obiektów mieszkalnych, - wartość indeksu S&P500, - agregat M2, - spread między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi, - nastroje konsumentów. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 20 dnia miesiąca.