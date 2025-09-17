📈 USDIDX zyskuje 0,15% przed FOMC

🏦 Rynek wstrzymuje oddech przed pierwszą obniżką stóp w 2025 roku

O godz. 20:00 Rezerwa Federalna ogłosi decyzję ws. poziomu stóp procentowych w USA. Rynek już od tygodni jest zgodny co do obniżki o 25 pb, pierwszej od ostatniego cięcia z 4,75% do 4,5% w grudniu 2024 roku. Z każdą minutą rosną również spekulacje wokół “jumbo cut” o 50 pb, jednak nawet taki ruch może zostać odebrany jako potencjalnie jastrzębi sygnał na ostatnie miesiące kadencji Powella.

Rentowności obligacji wyraźnie przeszły do defensywy, wskazując na bardzo silne oczekiwania powrotu obniżek stóp procentowych w USA. Pomijając gwałtowny spadek po Dniu Wyzwolenia, amerykańskie 10-latki znajdują się najniżej od listopada 2024. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg

Czego można spodziewać się po dzisiejszym FOMC:

Fed prawdopodobnie obniży stopy procentowe o 25 pb do przedziału 4,00-4,25% po raz pierwszy od grudnia 2024 roku. Obniżka ma przyjść w reakcji na serię gorszych danych z rynku pracy, które wymagają rekalibracji polityki monetarnej, aby nie dopuścić do wzrostu bezrobocia w warunkach podwyższonej niepewności biznesowej.

Wrześniowe FOMC ma również wykazać pogłębiające się podziały w Fed. Nominowany przez Donalda Trumpa nowy członek Rady Gubernatorów, Stephen Miran, prawdopodobnie opowie się za “jumbo cut” o 50 pb, dając wyraz agendzie ekonomicznej prezydenta USA. Z kolei Jeffrey Schmid z Kansas wyrażał swoje poparcie dla pozostawienia stóp bez zmian, cytując m.in. podwyższoną dynamikę cen żywności, która może istotnie wpływać na wzrost oczekiwań inflacyjnych wśród konsumentów o niższym i średnim dochodzie. Do pierwszego od lat wyłamania się członków z konsensusu FOMC doszło na ostatnim posiedzeniu, kiedy to Michelle Bowman i Christopher Waller zagłosowali za obniżką.

Oficjalne oświadczenie ws. polityki monetarnej powinno uwzględnić wzrost ryzyka ze strony zatrudnienia. Dotychczasowe stwierdzenie, że “warunki na rynku pracy pozostają solidne” powinno ustąpić wzmiance o wolniejszym przyroście nowych miejsc pracy. Bez zmian pozostanie natomiast kwestia “nieco podwyższonej inflacji” oraz “niskiego bezrobocia”, a Fed pozostanie czuły wobec ryzyk dla obu stron mandatu.

Obok decyzji ws. stóp Fed opublikuje również zaktualizowane prognozy kluczowych zmiennych makroekonomicznych. Konsensus zakłada podniesienie prognozy bazowej inflacji PCE z 3% do 3,1%, przy zachowaniu poprzednich prognoz dla PKB (1,4%) oraz bezrobocia (4,5%) w 2025 roku.

Pomimo gołębich oczekiwań rynku wrześniowa obniżka może mieć jastrzębi charakter, który podkreśla odległy cel stabilności cenowej oraz wciąż rekordowo niskie bezrobocie. Jeżeli Powell nie podkreśli ryzyka słabego rynku pracy bardziej niż miało to miejsce w Jackson Hole (tj. ryzyko, że wolniejsza dynamika zatrudnienia może łatwo przerodzić się w kryzys w przypadku zewnętrznego szoku), a wzrost inflacji wybrzmi jako wciąż narastający, a nie przejściowy problem, to wówczas nawet cięcie o 50 pb mogłoby zostać odebrane jako zabezpieczenie się “na zaś” na kolejne miesiące.

Inflacja CPI wzrosła w sierpniu zgodnie z oczekiwaniami, napędzana w dużej mierze niezwiązanym z cłami wzrostem cen usług. Źródło: XTB Research, dane Macrobond

Wczorajsze dane ze sprzedaży detalicznej wypadły znacznie powyżej oczekiwań (0,6% m/m vs prognoza 0,1%), wskazując na zaskakującą kondycję amerykańskich konsumentów pomimo wyraźnego spadku popytu na pracowników oraz ogólnego trendu “mało zatrudnień, więcej zwolnień”. Wzrost sprzedaży dotyczył szerokiej gamy sektorów pomimo post-celnych podwyżek cen, dlatego też najnowsze dane powinny wzbudzić czujność jastrzębiej części Fed. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg

Zdaniem Bloomberg Economics wrześniowy dotplot ma przesunąć się w dół, zachowując jednak dotychczasową medianę cięć na 2025 (tj. jeszcze -50 pb bazowych, stopa na poziomie 3,75%). Z 19 członków FOMC, 12 ma opowiedzieć się za kolejnymi obniżkami (1 cięcie: 9 głosów, 2 cięcia: 2 głosy , 4 cięcia: 1 głos Mirana). Na grafice dotplot z ostatniego FOMC wraz z aktualną wyceną rynku futures (szary). Źródło: Bloomberg

USDIDX (interwał H1)

Dolar pozostaje słaby, a w ostatnich dniach dynamika spadków tylko przyspieszyła. Rynek oczekuje pivotu Fed oraz powrotu do luzowania polityki monetarnej na kolejnych posiedzeniach rozpoczynając od dzisiejszego. Aktualnie dolar odbija 0,16%, jednak jest to reakcja na wczorajszą wyprzedaż o 0,75% oraz poziom wsparcia powyżej 91,1000 punktów. Po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji oraz podczas konferencji prasowej należy spodziewać się podwyższonej zmienności, a wydźwięk konferencji prasowej będzie kluczowy w kontynuacji bądź przełamaniu obecnego trendu.

Źródło: xStation5