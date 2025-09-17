czytaj więcej
US100 traci, dolar ogranicza wzrost, a złoto zaczyna odrabiać straty tuż przed decyzją FED

19:20 17 września 2025

Na nieco mniej niż godzinę przed kluczowym wydarzeniem miesiąca, a być może nawet i kilku miesięcy, obserwujemy wzmocnienie niektórych ruchów, ale z drugiej strony również osłabienie pewnych zmian.

US100 wyraźnie traci podczas dzisiejszej sesji, ale może to też być powiązane ze zbliżającym się rolowaniem kontraktów terminowych. Warto pamiętać, że w piątek będziemy mieli tzw. "Dzień Trzech Wiedźm", czyli okres, kiedy to wygasają kontrakty terminowe na indeksy i opcje na akcje i indeksy. Sam kontrakt jutro powinien się otworzyć ok. 250 punktów wyżej, przez co sytuacja techniczna może być nieco zaburzona. Niemniej, przed nami jeszcze kilka godzin handlu, przy których bieżący ruch może być wzmocniony albo kompletnie zanegowany. Jeśli Fed obetnie o 50 punktów bazowych, ale zrobi coś innego, aby wesprzeć rynek, nie można wykluczyć historycznych szczytów podczas dzisiejszej sesji.

EURUSD notuje dzisiaj spadki, ale warto zauważyć, że od 14:30, czyli publikacji słabszych danych z amerykańskiego rynku nieruchomości, straty były częściowo wymazane. Co ciekawe, na M15 wyrysowuje nam się coś w postaci formacji oRGR. Zakres formacji to ok. 1,1880, co dawałoby nam nowe rekordy na parze od 2021 roku. Jastrzębi wydźwięk decyzji mógłby jednak doprowadzić nie tylko do testu 1,1830, czyli dziennych dołków, ale również zejścia poniżej 1,18. 

 

Złoto znacznie ogranicza początkowe spadki. Z jednej strony to efekt osłabienia dolara w drugiej części dnia, ale jednocześnie może to być związane również z rosnącym ryzykiem recesji, na co odpowiada też spadek na indeksach. Niemniej, jeśli Fed zdecydowałby się na bardzo mocne cięcie, to nie można wykluczyć podbicia nawet do 3730. To samo miałoby miejsce, jeśli Fed wskazałby właśnie uwagę na ryzyko recesji (choć to jest mało prawdopodobne). Jastrzębi wydźwięk decyzji teoretycznie mógłby zmniejszyć ostatnie wzrosty, które w dużej mierze były budowane przez oczekiwanie na cięcia ze strony Fed. W takim wypadku jest potencjał korekty do zakresu 3635-3640. 

 

 

 

