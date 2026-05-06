Poranna odprawa (06.05.2026)

Przedstawiciele administracji Trumpa przyjęli wyraźnie łagodniejszy ton wobec Iranu, sygnalizując mniejszą chęć dalszej eskalacji.

Rubio ogłosił zakończenie Operacji Epic Fury, a Hegseth stwierdził, że zawieszenie broni jest utrzymywane. Generał Caine powiedział, że irańskie ataki nie przekroczyły progu wymagającego wznowienia dużych operacji bojowych. Rynki odebrały to jako wyraźny zwrot w stronę deeskalacji.

Trump wstrzymał Project Freedom — amerykańską operację mającą pomagać uwięzionym statkom w Cieśninie Ormuz. Decyzja ma wspierać negocjacje i zmniejszyć irańską nieufność wobec intencji USA. Sama blokada pozostaje w mocy, jednak eskortowanie statków zostało tymczasowo zawieszone. Rynek interpretuje to jako taktyczne ustępstwo mające pomóc w finalizacji porozumienia.

Ceny ropy spadają dzisiaj o 1,70% do 108,50 (OIL) oraz 100,90 (OIL.WTI). Ryzyka jednak pozostają wysokie, ponieważ blokada Ormuz formalnie nadal obowiązuje.

Akcje w regionie Azji i Pacyfiku mocno rosły wraz z poprawą nastrojów związanych z nadziejami na pokój. Koreański KOSPI zyskuje ponad 6%, chińskie indeksy rosną w przedziale 0,60-0,90%, australijski indeksy zyskuje 0,85% a japoński 0,40%.

Kontrakty terminowe na USA także rosły, z Nasdaqiem wspieranym przez mocne wyniki AMD.

Dolar australijski osiągnął najwyższy poziom od czterech lat, a dolar nowozelandzki wzrósł do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy. Rajd był efektem szerokiej słabości USD oraz poprawy globalnego sentymentu risk-on.

Złoto zbliżyło się do poziomu 4650 USD zyskując prawie 2,00% dzięki słabszemu dolarowi i spadającym cenom ropy.

Unia Europejska wezwała USA do powrotu do uzgodnionych 15% taryf w ramach porozumienia Turnberry. Bruksela chce przywrócenia głównych zapisów umowy przed jej pierwszą rocznicą w lipcu. Trump zagroził wyższymi taryfami na europejskie samochody, oskarżając UE o niewywiązywanie się z ustaleń. Obie strony zgodziły się zintensyfikować rozmowy handlowe.

Stopa bezrobocia w Nowej Zelandii spadła do 5,3%, przebijając oczekiwania rynku. Wzrost zatrudnienia lekko wyhamował, ale koszty pracy wzrosły mocniej od prognoz.

Japońskie Ministerstwo Finansów zwiększyło działania przeciwko osłabieniu jena, sprowadzając USDJPY do najniższego poziomu od dziesięciu tygodni. Władze próbują zyskać czas do momentu uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie.

AMD.US przebiło oczekiwania rynku pod względem EPS, przychodów i wyniku operacyjnego. Spółka podniosła również prognozy przychodów i marż na II kwartał. Cena akcji zyskuje 16,50% w notowania po zamknięciu rynku.

Super Micro przebiło prognozy skorygowanego EPS, jednak przychody okazały się słabsze od oczekiwań. Marże brutto były wyraźnie wyższe od prognoz, a guidance EPS na IV kwartał przewyższył konsensus. Cena akcji zyskuje 18,00% w notowania po zamknięciu rynku.

