⏬USDJPY niżej o 0,4% przed NFP

Dolar osłabia się najmocniej w stosunku do jena przed kluczowymi danymi z rynku pracy

Przed nami kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą zwiększyć oczekiwania na mocniejsze obniżki stóp procentowych przez Fed, a co ważniejsze podnieść jeszcze mocniej obawy związane z recesją. Chociaż rynkowy konsensus wciąż pozostaje wysoko, to jednak ostatnie sygnały wskazują na to, że rynek pracy pozostaje słaby i może osłabiać się dalej w kolejnych miesiącach. Czego oczekiwać po dzisiejszym raporcie i jak zareaguje rynek?

Rynkowe oczekiwania i sygnały z rynku pracy

Konsensus rynkowy dla dzisiejszego odczytu sugeruje wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym na poziomie 160-165 tys.

„Whisper number” wśród traderów na platformie Bloomberg to 152 tys. dla głównego odczytu, natomiast Bloomberg Economics sugeruje odczyt na poziomie 145 tys.

Poprzedni odczyt wyniósł 114 tys.

Najniższa prognoza z Bloomberga to 100 tys., najwyższa 208 tys. Odczyty poniżej lub powyżej mogą doprowadzić do ekstremalnych ruchów. Największa ilość prognoz wskazuje na 160 oraz 175 tys. z medianą na poziomie 165 tys.

Raport ADP za sierpień wypadł słabo i wskazał na wzrost zatrudnienia na poziomie 99 tys.

Raport Challengera pokazał wyraźny przyrost planowanych zwolnień, spadła ilość noto otwartych miejsc pracy wg raportu JOLTS, Beżowa Księga Fed wskazała na słabe perspektywy gospodarcze i rynku pracy na najbliższe miesiące, subindeksy ISM dla rynku pracy wskazały również na pogorszenie sytuacji z perspektywy poprzedniego miesiąca

Rynek oczekuje obniżenia stopy bezrobocia do poziomu 4,2%, gdyż wzrost do 4,3% w poprzednim raporcie był związany z jednorazowymi czynnikami. Bloomberg Economics wskazuje jednak na utrzymanie poziomu 4,3%

Historycznie zmiana zatrudnienia NFP rozczarowywała negatywnie za sierpień o ok. 30 tys. i zwykle sierpień był najbardziej rozczarowującym miesiącem w roku

Chociaż raport ADP nie był mocno skorelowany z NFP w ostatnich 2 latach, to jednak 3 poprzednie miesiące pokazały wyraźny spadek różnicy. Jeśli zmiana zatrudnienia NFP wypadnie podobnie do ADP, inwestorzy mogą zwiększyć oczekiwania na obniżki stóp procentowych przed Fed, jeszcze mocniej wyprzedać dolara i akcje na Wall Street i zwiększyć ekspozycje w bezpieczniejszych aktywach jak jen czy złoto. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zachowa się rynek?

Oczywiście wielokrotnie w tym roku mieliśmy taką sytuację, że wszystko wskazywało na słaby odczyt NFP, a ten wypadał pozytywnie. Oczywiście BLS wyraźnie zrewidował zatrudnienie z ostatniego roku. Wobec tego trudno powiedzieć, jakiego odczytu mamy się dzisiaj spodziewać. Niemniej wszystko w okolicach 100 tys. i niżej najprawdopodobniej osłabi dolara i osłabi również indeksy na Wall Street, wskazując na duże ryzyko recesji. Z drugiej strony jeśli NFP wypadnie zgodnie z oczekiwaniami lub powyżej, wtedy dolar może odrobić ostatnie straty, a US500 spróbować odbić.

JPMorgan zwiększył ilość długich pozycji na jenie przed dzisiejszym raportem NFP, spodziewając się słabego odczytu. Jak pokazuje wykres poniżej, obecnie obserwujemy ekstremalnie dużą ilość pozycji netto na jenie, a sytuacja jest bardzo podobna do tego, co obserwowaliśmy w 2007 roku i kolejnych latach.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY

Para USDJPY znalazła się dzisiaj blisko poziomu 142, który jest najniższym notowanym poziomem na parze od początku stycznia tego roku. Bardzo niski odczyt poniżej 100 tys. i wzrost stopy bezrobocia może skłonić parę do spadku poniżej tego wsparcia. Odczyt w okolicach 150 lub wyżej, może doprowadzić do korekty wzrostowej do zakresu 144-145. Źródło: xStation5

US500

US500 traci wyraźnie przed raportem NFP. Odczyt poniżej 100 tys. mógłby doprowadzić do zejścia nawet w okolice 5400 punktów przy zniesieniu 50.0. Odczyty od 100 do 150 tys. mogą doprowadzić do przetestowania 5450, ale również późniejszego odbicia od strefy popytowej. Odczyty powyżej 150 tys. i spadek stopy bezrobocia mogą doprowadzić do wzrostu powyżej 5500-5550. Źródło: xStation5