USDJPY schodzi na najniższe poziomy od początku 2024 roku 📉

Jen japoński przewodzi wzrostom podczas dzisiejszej sesji na rynku FX wobec niepewności co do wielkości oczekiwanej obniżki stóp przez Rezerwę Federalną oraz utrzymującej się woli bankierów BoJ do kontynuowania cyklu podwyżek stóp. Kurs USD/JPY spada o 0.7% i wybija się na poziomy nieobserwowane od stycznia tego roku.

Pozycjonowanie na rynku opcyjnym cały czas wspiera wzrosty kursu jena, chociaż skala hedgingu na parze USDJPY zmniejsza się od początku sierpnia. Źródło: Bloomberg Financial LP

Różnica między oczekiwaniami dotyczącymi zmian stóp procentowych w Japonii oraz USA podważyła utrzymujące się od lat tendencje carry trade na parze USDJPY, co zapoczątkowało spadki na parze USDJPY. Powrót oczekiwań na obniżkę w przyszłym tygodniu stóp procentowych w USA o 50 punktów po raz kolejny nakłada presję na dolarze, wzmacniając tym samym mocno zależnego od polityki monetarnej FED jena. Źródło: Bloomberg Financial LP

Para USDJPY wybija się na najniższe poziomy od początku 2024 roku. Źródło: xStation