USDJPY traci 0,55% przed Minutes 📉

馃搳 Zapowied藕 protoko艂u FOMC: Rynki oczekuj膮 g艂臋bszego wgl膮du w listopadow膮 obni偶k臋 st贸p

Protok贸艂 z listopadowego posiedzenia FOMC, kt贸rego publikacja zaplanowana jest na dzi艣 na 20:00 czasu polskiego, dostarczy kluczowego kontekstu dla niedawnej obni偶ki st贸p procentowych o 25 pb do poziomu 4,75% oraz znacz膮cej zmiany w komunikacji Fed.

Czy komentarze bankier贸w FED uzasadniaj膮 kolejne obni偶ki st贸p w grudniu鉂

Jednomy艣lna decyzja o ci臋ciu o 25 pb, w艂膮czaj膮c wcze艣niej sprzeciwiaj膮c膮 si臋 Bowman, sugeruje silniejsz膮 zgodno艣膰 co do kierunku polityki. Rynki b臋d膮 szuka膰 szczeg贸艂贸w jak osi膮gni臋to ten konsensus, szczeg贸lnie w kontek艣cie usuni臋cia sformu艂owania o "wi臋kszej pewno艣ci" odno艣nie inflacji. W kwestii oceny inflacji, mimo usuni臋cia j臋zyka o "pewno艣ci" ze stanowiska, Powell utrzyma艂 pozytywne spojrzenie na inflacj臋 podczas konferencji prasowej. Protok贸艂 powinien ujawni膰 szersze spojrzenie komitetu na ryzyka inflacyjne i czy istniej膮 rzeczywiste obawy o post臋p w kierunku celu 2%. Kolejnym istotnym elementem jest ewolucja rynku pracy. O艣wiadczenie Powella, 偶e nie jest potrzebne dalsze och艂odzenie dla osi膮gni臋cia 2% inflacji by艂o znacz膮ce. Protok贸艂 mo偶e dostarczy膰 g艂臋bszego wgl膮du w to, jak cz艂onkowie komitetu postrzegaj膮 r贸wnowag臋 na rynku pracy i jej implikacje dla polityki.

Warto pami臋ta膰, 偶e od czasu decyzji listopadowej (07.11) przewidywania rynku pieni臋偶nego zwr贸ci艂y si臋 bardziej w kierunku zatrzymania dynamicznego tempa obni偶ek st贸p. W du偶ej mierze jest to zas艂uga preferowanej przez FED miary PCE, kt贸ra od blisko 3 miesi臋cy wykazuje oznaki podwy偶szonej presji inflacyjnej. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Czy dolar b臋dzie si臋 dalej umacnia膰?

W kontek艣cie forward guidance, bior膮c pod uwag臋 preferencj臋 Powella do unikania udzielania szerokich zapowiedzi co do przysz艂o艣ci, protok贸艂 mo偶e ujawni膰 debat臋 o strategii komunikacji.聽

Rynek b臋dzie szuka膰 wskaz贸wek dotycz膮cych mo偶liwo艣ci grudniowego posiedzenia, obecnie wyceniaj膮c 15 pb z 25 pb obni偶ki. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Na rynku walutowym, indeks dolara (USDIDX) umocni艂 si臋 po komunikatach Fed, obecnie konsoliduj膮c si臋 w przedziale 106,50-107,50. Je艣li protok贸艂 ujawni szersze obawy o inflacj臋 ni偶 sugerowa艂a konferencja prasowa Powella, mo偶emy spodziewa膰 si臋 dalszego umocnienia dolara. Wszelkie oznaki podzia艂u co do tempa przysz艂ych obni偶ek mog膮 zwi臋kszy膰 zmienno艣膰 rynku, a dyskusja o dynamice rynku obligacji mo偶e wp艂yn膮膰 na rentowno艣ci Treasuries, kt贸re ostatnio by艂y szczeg贸lnie wra偶liwe.

Ameryka艅ska krzywa rentowno艣ci zareagowa艂a spadkiem na nominacj臋 Bessenta. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Nominacja Scotta Bessenta na Sekretarza Skarbu wywo艂a艂a pozytywn膮 reakcj臋 rynk贸w, co wida膰 w umocnieniu dolara i spadku rentowno艣ci obligacji. Jego strategia "3-3-3" - zak艂adaj膮ca redukcj臋 deficytu do 3% PKB, wzrost gospodarczy na poziomie 3% oraz zwi臋kszenie produkcji ropy o 3 miliony bary艂ek dziennie - jest postrzegana jako r贸wnowaga dla populistycznych element贸w agendy Trumpa. Mimo 偶e cz臋艣膰 cel贸w mo偶e by膰 trudna do osi膮gni臋cia, szczeg贸lnie w kontek艣cie restrykcyjnej polityki imigracyjnej i obecnych uwarunkowa艅 rynku energetycznego, jastrz臋bie podej艣cie Bessenta do wydatk贸w rz膮dowych i zarz膮dzania deficytem (obecnie 6-7% PKB) mo偶e znacz膮co wp艂yn膮膰 na przysz艂膮 polityk臋 fiskaln膮 USA, zw艂aszcza w kontek艣cie decyzji o przed艂u偶eniu ci臋膰 podatkowych wygasaj膮cych w 2025 roku.

USJDPY (Interwa艂 D1)

Para USDJPY zatrzyma艂a wzrosty w obr臋bie zniesienia 78.6% Fibo, kana艂u spadkowego, kt贸ry zosta艂 zapocz膮tkowany w lipcu tego roku. Ca艂y czas jednak w 艣rednim terminie utrzymywane s膮 fundamenty technicznego trendu wzrostowego. Kluczowymi punktami wsparcia w tej materii pozostaj膮 strefy przeci臋膰 50-, 100- oraz 200- dniowych wyk艂adniczych 艣rednich krocz膮cych. Psychologicznym punktem oporu nadal pozostaje obszar lokalnych szczyt贸w z po艂owy listopada w rejonach 156.600.聽 殴r贸d艂o: xStation