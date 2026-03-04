Bitcoin rośnie i zbliża się do 70 tys. USD 📈

Bitcoin wznawia wzrosty, choć nastroje na globalnych giełdach sugerują awersję do ryzyka - widoczną nawet w spadkach cen metali szlachetnych; głównie srebra. Istnieje szansa, że kapitał wychodzący ze srebra może częściowo przenosić się do 'zaskakująco' dobrze radzącego sobie BTC. Cena kryptowaluty od ataku USA na Iran wzrosła o ok. 10% (po tym jak spadła w pierwszej reakcji do ok. 63 tys. USD). Umocnienie dolara nie powoduje spadków na rynku crypto, a 'odwijanie' różnego typu zakładów momentum (m.in. na akcjach dostawców pamięci) nie spowodowało tąpnięcia w cenie, ponieważ rynek od dawna jest 'wyprzedany' co ogranicza jego korelacje z szerokim rynkiem.

Bitcoin (D1)

Cena BTC znajduje się dziś w górnym zakresie kanału konsolidacji po ostatnich spadkach i wydaje sie, że główny test siły mógłby nadejsć w scenariuszu wzrostu do ok. 76 tys. USD gdzie przebiega średnia EMA50 - która kilkukrotnie już pełniła funkcje istotnego poziomu oporu od jesieni tego roku (m.in. w pierwszej połowie października 2025 i w połowie stycznia 2026). Wybicie powyżej mogłoby zwiastować presję na powrót do 90 tys. USD. Z drugiej strony spadkowa reakcja w przedziale 70 - 76 tys. USD mogłaby uruchomić kolejny impuls spadkowy z potencjalnym tąpnięciem poniżej 60 tys. USD.

Źródło: xStation5

Cena Bitcoina wybiła się powyżej 23,6 zniesienia Fibonacciego, a 38,2 zniesienie ostatniego impulsu spadkowego dodatkowo podkreśla znaczenie okolic 75 tys. USD jako potencjalnie kluczowego poziomu oporu.

Źródło: xStation5