Volkswagen: potencjalna umowa z Izraelem uratuje zakład w Saksonii?

Jak donosi „Financial Times”, Volkswagen prowadzi obecnie rozmowy z Rafael Advanced Defense Systems w celu nawiązania współpracy dotyczącej produkcji wojskowej. Stawką jest potencjalne uratowanie jednej z saskich fabryk firmy, której grozi zamknięcie.

Umowa ma dotyczyć przekształcenia zakładu w fabrykę produkującą komponenty dla izraelskiego systemu obrony „Iron Dome”. Fabryka VW w Osnabrück zatrudnia obecnie ~2300 osób. Koncern ma coraz większe problemy z utrzymaniem zatrudnienia, a biorąc pod uwagę możliwości i know-how firmy, potencjalne zamówienie może przyjść z Izraela, który obecnie boryka się z niedoborami amunicji rakietowej oraz systemów wsparcia.

To niewielkie, ale warte odnotowania „pocieszenie” dla pracowników spółki. Szacunki i prognozy zakładają redukcję zatrudnienia o kolejne 30 000–50 000 osób do końca 2030 roku. Na koniec 2024 roku zatrudnienie spółki, z wyłączeniem fabryk w Chinach, wynosiło 614 000 osób, z czego 293 000 etatów znajdowało się w Niemczech.

Nie jest to pierwsza inicjatywa na rynku zbrojeniowym w ostatnich kwartałach, kilka miesięcy temu spółka podjęła się "joint-venture" z Rheinmetall, spółki wspólnie będą dostarczać wojskowe ciężarkowi dla Niemieckich sił zbrojnych.

Akcje spółki reagują niewielką luką popytową na informacje o potencjalnej umowie. Kurs wybija się powyżej istotnego poziomu 89–90 euro za akcję, jednak w dalszym ciągu pozostaje przy dolnym ograniczeniu długoterminowego trendu wzrostowego. Źródło: xStation5.