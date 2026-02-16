W Ameryce święto, a Wall Street odpoczywa 🏛️

Dziś amerykańskie rynki finansowe pozostają zamknięte z powodu święta, dlatego handel na Wall Street nie odbywa się. Inwestorzy wrócą do aktywności we wtorek, jednak już teraz widać, że nadchodzące dni mogą przynieść wyraźny wzrost zmienności. Piątkowa sesja zakończyła się mieszanymi nastrojami, a uwaga rynku była skupiona przede wszystkim na najnowszych danych makroekonomicznych z USA.

Styczniowy odczyt inflacji pokazał wolniejsze tempo wzrostu cen od oczekiwań, jednak w obecnym otoczeniu nie musi to oznaczać szybkiego zwrotu w polityce pieniężnej. Wręcz przeciwnie, niższa inflacja może dawać Rezerwie Federalnej komfort utrzymania ostrożnego podejścia i brak presji na szybkie obniżki stóp procentowych. Dodatkowo bardzo mocny raport z rynku pracy, opublikowany wcześniej w tygodniu, potwierdził solidną kondycję amerykańskiej gospodarki i wzmocnił argumenty za wstrzemięźliwością w luzowaniu polityki monetarnej. Obecnie rynek wycenia maksymalnie dwie obniżki stóp procentowych w tym roku, co pokazuje, że oczekiwania wobec skali cięć są ograniczone.

W centrum uwagi w tym tygodniu znajdą się kolejne istotne publikacje makroekonomiczne. Szczególne znaczenie będzie miał piątkowy odczyt inflacji PCE, czyli wskaźnika preferowanego przez Rezerwę Federalną jako miara presji cenowej. Tego samego dnia poznamy również wstępne dane dotyczące wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. W połączeniu z trwającym sezonem wyników spółek tworzy to mieszankę czynników, które mimo dzisiejszej przerwy w handlu mogą w najbliższych dniach wyraźnie wpłynąć na kierunek amerykańskich indeksów.

Kontrakty na US500 (S&P 500) dziś poruszają się w wąskim zakresie i oscylują wokół poziomu odniesienia. Brak otwartej sesji kasowej oraz niewiele istotnych wydarzeń makroekonomicznych powoduje ograniczoną zmienność i mniejszą aktywność inwestorów. Rynek zachowuje spokojny charakter w dniu dzisiejszym.

