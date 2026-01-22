Wall Street odbija, indeks VIX pogłębia spadki 📉

Fala optymizmu na Wall Street wspiera spadki kontraktów terminowych na indeks zmienności CBOE VIX. Na przestrzeni ostatnich 30 lat zdarzało się jedynie kilka razy, by VIX wzrósł o około 25% w trakcie jednej sesji, a następnego dnia zamknął się spadkiem rzędu 15%. Historycznie taki układ zapowiadał słabsze zachowanie zarówno S&P 500, jak i Nasdaq 100 w kolejnych dniach, szczególnie w horyzoncie tygodnia. Mimo to wzrosty utrzymują się również dziś. Perspektywa luzowania napięć wokół Grenlandii oraz wstrzymanie dodatkowej stawki celnej w wysokości 10% na osiem krajów UE uspokoiły rynki, które wcześniej wyceniały scenariusz eskalacji wojny handlowej.

Patrząc na tzw. poziomy gammy dealerów, główna strefa dodatniej gammy dla opcji na S&P 500 wczoraj wypadała w okolicach 6875 pkt, natomiast poziom gamma flip - czyli obszar, w którym dealerzy byli zmuszeni do „podążania” za rynkiem i kupowania wzrostów - znajdował się w rejonie 6847 pkt.

Jeśli trend wzrostowy na indeksach się utrzyma, VIX może ponownie cofnąć się w okolice 16 pkt. Z kolei w przypadku gwałtownego odwrócenia sentymentu i pogłębienia spadków indeksów w USA, niewykluczony byłby test strefy 21 pkt. Indeks VIX (interwał H1) Źródło: xStation5 Indeks VIX (interwał H1) Patrząc na zachowanie indeksu VIX na szerszym interwale, widzimy, że dynamiczne korekty często poprzedzały nagłe skoki zmienności. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.