📈Wall Street odbija, VIX spada 5%🗽Co pokazuje sezon wyników w USA?

Nastroje podczas piątkowej sesji są wyraźnie bardziej pozytywne, a indeks zmienności VIX ma za sobą blisko 10% korektę względem lokalnych szczytów - od północy notuje spadek o ok. 5%. Kontrakty na US500 notują ponad 0,7% wzrost, a US100 rośnie 1,3%.
- Rynki azjatyckie odzyskały stabilność po początkowych spadkach w piątek, choć inwestorzy pozostawali wyraźnie ostrożni wobec sektora technologicznego. Akcje Amazona spadły początkowo o 11% w handlu po zamknięciu rynku w USA, ale ograniczają teraz spadki do 7%. Firma planuje w tym roku wydać 200 mld USD na sztuczną inteligencję i podała niezadowalający inwestorów obraz zysków oraz sprzedaży.
- Geopolityka zdaje sie dawać rynkom nieco 'wytchnienia'; Stany Zjednoczone kontynuowały negocjacje z Iranem w Omanie a rynki już sam proces negocjacyjny widzą jako optymistyczny prognostyk i nie stawiają już agresywnie na militarne starcie USA z Teheranem.
- Z drugiej strony Kreml wskazał, że rozmowy z Ukrainą i Rosją były znaczące i konstruktywne. Zełenski stwierdził, że kolejna rudna negocjacji może odbyć się w USA co mogłoby sugerować, że dwie strony są być może blisko kompromisu przynajmniej w jednej, istotnej kwestii.
Kontrakt na S&P 500 cofnął się ok. 100 punktów poniżej EMA50 (pomarańczowa linia), spadek od szczytów wynsoi wciąż relatywnie niewiele - ro rekordów brakuje ok. 300 punktów.
S&P 500 mimo spadków wraca do “klasyki hossy”: zyski rosną dwucyfrowo już piąty kwartał z rzędu (na razie). W ciągu jednego tygodnia łączony wzrost zysków na akcję (EPS) za 4Q podskoczył z 8,2% do 11,9%. Jeśli ten odczyt się utrzyma, dostaniemy 5. kolejny kwartał z dwucyfrową dynamiką zysków r/r - ostatni raz taki ciąg rynek widział w okresie 4Q 2017–4Q 2018
Oczekiwania rosły od miesięcy. Jeszcze:
30 września rynek zakładał ok. 7,2% wzrostu zysków w 4Q,
31 grudnia było to 8,3%,
dziś jest 11,9%. Sezon wyników konsekwentnie podnosi poprzeczkę dla indeksu.
Wzrost zysków jest skoncentrowany w trzech sektorach, które mają największą “siłę rażenia” w indeksie: Information Technology, Industrials, Communication Services i to one odpowiadają za największą część poprawy od końca grudnia.
Industrials: największa zmiana narracji, ale z wyraźnym komponentem jednorazowym. Sektor przemysłowy przeszedł drogę od -0,3% do +25,6% blended earnings growth od 31 grudnia, głównie dzięki dwóm bardzo mocnym (i bardzo „głośnym”) zaskoczeniom:
Boeing: $9,92 vs -$0,44 oczekiwane
GE Vernova: $13,48 vs $2,93 oczekiwane
Ważny detal: w obu przypadkach wyniki były w dużej mierze podbite przez czynniki jednorazowe (duży zysk na sprzedaży aktywów u Boeinga i istotny efekt podatkowy u GE Vernova). To poprawia statystyki sezonu, ale nie zawsze przekłada się 1:1 na „czystą” siłę operacyjną.
Information Technology: solidne, „wysokiej jakości” wsparcie dla indeksu. IT podbił łączony 'earnings growth' z 25,8% do 29,8% r/r, a kluczowy wkład pochodził od liderów:
Apple: $2,84 vs $2,67
Microsoft: $4,14 vs $3,91
Communication Services: Meta ponownie robi różnicę. Sektor przesunął się z 6,2% do 10,2% r/r wzrostu, a największym impulsem był:
Meta Platforms: $8,88 vs $8,21
Forward-looking: rynek zakłada, że dwucyfrowy wzrost zysków nie kończy się na 4Q. Konsensus na kolejne cztery kwartały wciąż wygląda ambitnie. Innymi słowy: oczekiwania są ustawione wysoko, a narracja fundamentalnej hossy pozostaje fundamentem dla wycen. Jak dotąd sezon za IV kwartał 'dowozi'.
Q1 2026: 11,7%
Q2 2026: 14,9%
Q3 2026: 15,2%
Q4 2026: 15,4%
