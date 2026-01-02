Wall Street otwiera nowy rok wzrostami📈US100 rośnie ponad 1%

Podczas pierwszej sesji w nowym, 2026 roku kontrakty na amerykański indeks Nasdaq100 rosną o blisko 1,1%. Zyskują też kontrakty na S&P 500 (US500) i Dow Jones Industrial Average (US30), rosnąc odpowiednio o 0,7% i 0,4%. Sesja w Azji, gdzie handel był ograniczony była bardzo udana. Benchmark azjatyckich akcji poza Japonią, gdzie handel był zamknięty wzrósł o 1,7%, a hongkoński Hang Seng zyskał prawie 2,8%, dzięki akcjom spółek technologicznych. Również w USA widzimy, że w nowym roku uwaga koncentruje się wokół sektora technologicznego, gdzie AI będzie wciąż wiodącym tematem inwestycyjnym w 2026 roku. Indeks utrzymał wsparcie w okolicach 25450 punktów, wyznaczone przez EMA50 (pomarańczowa linia) i zbliża się do 25750 punktów. Wskaźnik RSI znajduje się na neutralnym terytorium, ale warto podkreślić, że wolumen zakupowy pozostaje relatywnie niewielki przed otwarciem sesji kasowej w Nowym Jorku. Rynkom podoba się, że gospodarka USA pokazuje sporą odporność, a ryzyko recesji pozostaje bardzo niewielkie, podczas gdy Donald Trump zamierza w gołębi spoósb oddziaływać na Fed, gdzie faworytem do zastąpienia Jerome'a Powella pozostaje Kevin Hassett. Źródło: xStation5

