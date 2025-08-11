Wall Street pnie się w górę 🗽 Nvidia i AMD zyskują po porozumieniu z rządem USA

Amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły sesję bez większych zmian, a w centrum uwagi ponownie znalazł się sektor półprzewodników po zawarciu porozumienia między czołowymi producentami chipów a rządem USA. W chwili pisania, indeks US500 pozostaje bez zmian, US100 rośnie o 0,20%, a US2000 zyskuje 0,06%. Nvidia i AMD będą przekazywać 15% przychodów ze sprzedaży chipów AI do Chin na rzecz rządu USA jako warunek uzyskania licencji eksportowych. Fakt ten de facto czyni Waszyngton płatnym „partnerem” w ich działalności na rynku chińskim, co inwestorzy odbierają finalnie jako optymistyczny wariant; akcje obu firm zyskują

Według doniesień, Jensen Huang z Nvidii zgodził się na takie ramy porozumienia podczas spotkania z prezydentem Trumpem, a licencje zostały wydane w piątek. AMD poinformowało, że pierwsze licencje na sprzedaż w Chinach zostały zatwierdzone w poniedziałek. Umowa obejmuje m.in. układy Nvidia H20 i AMD MI308 , wcześniej objęte ograniczeniami. Nvidia zaznaczyła, że model H20 nie był wysyłany do Chin od kilku miesięcy.

i , wcześniej objęte ograniczeniami. Nvidia zaznaczyła, że model H20 nie był wysyłany do Chin od kilku miesięcy. Były negocjator handlowy USA określił to rozwiązanie mianem „bezprecedensowego”, uznając je za przykład monetyzacji polityki handlowej — sytuacji, w której firmy płacą rządowi za zatwierdzenie eksportu. W oczekiwaniu na decyzję z 12 sierpnia w sprawie ewentualnego przedłużenia zawieszenia ceł, Trump wezwał Chiny do czterokrotnego zwiększenia zakupów amerykańskiej soi. Najnowsze „odwetowe” taryfy wobec partnerów handlowych USA weszły w życie w zeszłym tygodniu. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną US100 Technologiczny indeks rośnie dziś o 0,20% do poziomu 23 750 pkt, testując rekord wszech czasów z 31 lipca. Warto podkreślić, że indeksy znajdują się obecnie w pobliżu historycznych maksimów. Wiadomości ze spółek Tegna (TGNA.US) – wzrost o 30% po doniesieniach, że Nexstar Media jest w zaawansowanych rozmowach w sprawie przejęcia nadawcy. Finalizacja transakcji może zostać ogłoszona wkrótce. Cipher Mining (CIFR.US) – wzrost notowań w ślad za innymi spółkami kryptowalutowymi, gdy Bitcoin chwilowo osiągnął rekordowy poziom 122 tys. USD, wspierając m.in. RIOT, MARA, BTBT, MSTR, COIN, CLSK, HUT i HIVE. C3.ai (AI.US) – spadek o 22% po obniżeniu rekomendacji przez DA Davidson do poziomu Underperform i cięciu ceny docelowej do 13 USD, po wstępnych wynikach za I kwartał o 33% poniżej prognoz oraz większej od oczekiwanej stracie. CEO określił wyniki sprzedaży mianem „całkowicie nieakceptowalnych”.

Aspen Aerogels (ASPN.US) – spadek o 8% po obniżeniu rekomendacji przez Barclays do Underweight, w związku ze spadkiem produkcji samochodów elektrycznych GM, uderzającym w działalność spółki w zakresie barier termicznych. Cena docelowa została obniżona z 7 USD do 6 USD.

