Walmart - Dobre wyniki nie zadowalają rynku

Walmart (WMT.US) opublikował wyniki za drugi kwartał 2025. Ze strony inwestorów pozostał niedosyt. Tempo wzrostu rozczarowuje, wskaźniki wyceny są bardzo wysokie, piętrzą się zagrożenia zewnętrzne dla spółki. Spółka pogłębia przecenę do ponad 4%.

EPS : 0,68 wobec oczekiwanych 0,73

Przychody: 177,4 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 175,9 miliardów dolarów.

Sprzedaż: wzrost 4,8 wobec oczekiwanych 4.21%

Marża brutto : wzrost do 22.8% wobec oczekiwanych 24.8%

Podniesiono przewidywany wzrost sprzedaży na koniec roku, z przedziału 3-4% na 3,75%-4,75%

Wzrost kosztów operacyjnych o 8% rok do roku

Sprzedaż E-commerce, w górę o 26%

Wskaźnik Cena/Zysk spółki jest obecnie blisko szczytów wszechczasów, na poziomie 38. Taki wskaźnik wyceny jest zauważalnie powyżej standardu branży.

Polityka utrzymywania stóp procentowych przez FED oraz kolejne cła forsowane przez nową administrację prezydenta stanowią poważne zagrożenie dla kondycji spółki w najbliższych kwartałach.

Sekretarz Skarbu, Scott Bessent, stwierdził iż “Walmart będzie mógł wziąć na siebie część kosztów związanych z cłami”. Naturalnie może budzić to niepokój interesariuszy, zainteresowanych bardziej zyskami spółki a nie wspieraniem polityki prezydenta USA. CEO - Doug McMillon, zapowiedział że pomimo starań spółki aby unikać wzrostu cen, są one nieuniknione.

Spojrzenie na wykres

Akcje Walmartu spadają dziś po publikacji wyników kwartalnych i zbliżają się do 100 sesyjne wykładniczej średniej kroczącej (złota linia). Przełamanie tego poziomu może sprowadzić cenę nawet w okolice 96-97 dolarów za akcje. Pomimo solidnej sprzedaży, wyższe koszty operacyjne obniżyły rentowność spółki, a to nie spodobało się inwestorom, którzy zaczęli wyprzedawać papiery.

Źródło: xStation5

Na korzyść Walmart działa jego skala. Walmart jest największym dystrybutorem w USA oraz największym pracodawcą. Efekt skali pozwala mu na absorpcję kosztów oraz negocjacje niemożliwe dla konkurencji.

Władze spółki komunikują swoja pewność siebie w komunikatach wobec inwestorów, podnosząc prognozy. Ci jednak stają się podejrzliwi, karając spółkę znaczną przeceną. Dalszy kierunek dla spółki wyznaczy spotkanie w Jackson Hole. Polityka FED wobec stóp procentowych najprawdopodobniej zdeterminuje siłę konsumenta na najbliższe kwartały, co będzie miało bezpośredni wpływ na zyski spółki.