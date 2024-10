Warner Bros. Discovery i Charter Communications wznawiają długoletnią współpracę🤝

Spółki poinformowały o wznowieniu wieloletniej współpracy, w ramach której mają zostać zintegrowane usługi spółek. W efekcie obie firmy notują dziś wzrosty. Warner Bros. Discovery (WBD.US) zyskuje ponad 4%, natomiast Charter Communications (CHTR.US) rośnie o prawie 2,5%.

Dzięki tej umowie usługa premium Max oferowana przez Warner Bros. Discovery, (obejmująca wszystkie treści HBO i Max, a także Discovery+) będzie dostępna we wszystkich pakietach Spectrum TV Select bez dodatkowych opłat dla klientów.

Dodanie Max i Discovery+ znacząco wzbogaca ofertę pakietową Spectrum, która po dodaniu do Disney+, ESPN+, Paramount+, AMC+, BET+ i Vix będzie oferować klientom szeroki dostęp do treści w ramach jednego pakietu.

Dla WBD oznacza to poszerzenie sieci dystrybucyjnej i potencjał dotarcia do milionów klientów korzystających ze Spectrum TV. Do tego długoterminowa umowa korzystnie przedłuża dystrybucję przez Spectrum portfolio sieci linearnych WBD, w tym TNT, CNN, Food Network, HGTV, TLC, Discovery, TBS, Adult Swim i Investigation Discovery.

WBD pozostaje na razie wciąż w mocnym trendzie spadkowym, choć w ostatnim miesiącu trend ten zaczął się wypłaszczać. Dzisiejsza informacja pozwoliła kursowi zbliżyć się do poziomu wykładniczych średnich kroczących, których ostatnia próba przebicia zakończyła się cofnięciem walorów spółki. Źródło: xStation