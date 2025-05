Warren Buffett odchodzi z Berkshire Hathaway. Czy to powód do paniki czy raczej okazja?

W weekend poznaliśmy informację, której w zasadzie nikt się nie spodziewał. Warren Buffet, znany jako Wyrocznia z Omaha, jeden z najbardziej znanych inwestorów na świecie zdecydował się odejść na emeryturę. Jest to o tyle zaskoczenie, że wielokrotnie w poprzednich latach wskazywał, że nie zamierza rezygnować ze swojej pracy, tak jak jego mentor Benjamin Graham.

Akcje Berkshire Hathaway, konglomeratu zarządzanego przez Buffeta straciły 6% w trakcie pierwszych godzin handlu, reagując na jego oświadczenie. Decyzja ta została przekazana inwestorom w trakcie 60 dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w siedzibie spółki, czyli w mieście Omaha w stanie Nebraska. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy giganta zebrało 40 tysięcy osób.

Koniec ery Warrena Buffetta w Berkshire Hathaway

"Bądź chciwy, gdy inni się boją" – to jedno z fundamentalnych haseł Warrena Buffetta. Buffet przejął stery Berkshire Hathaway w 1965 roku, kiedy to podupadająca firma tekstylna wyceniana była poniżej 20 dolarów za akcję. Przekształcił ją w jeden z najcenniejszych holdingów w Stanach Zjednoczonych.

W miniony w piątek akcje klasy A Berkshire Hathaway osiągnęły rekordowy poziom 809 809 dolarów, przy kapitalizacji rynkowej sięgającej 1,2 biliona dolarów, co plasuje spółkę na ósmej pozycji wśród największych firm w USA. Wskaźnik cena do wartości księgowej, wynoszący obecnie około 1,8, sygnalizuje najwyższą wycenę od ponad 15 lat (średnia z ostatnich lat to około 1,5). Akcje spółki od momentu debiutu w latach 80 zyskały ponad 260 tysięcy procent, co daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ok. 20%, co jest znacząco lepszym wynikiem niż S&P 500. Indeks w przeciągu tego okresu zyskał ponad 5000%, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie ok. 10%.

Podczasy gdy zarządzający funduszami nie mają najlepszego początku roku, Berkshire Hathaway zyskuje na ten moment ok. 12% od początku tego roku, siedząc na kilkuset miliardach dolarów gotówki w oczekiwaniu na lepsze czasy. Buffet wielokrotnie wykorzystywał kryzysy do inwestycji. Jego legendarny status umocnił się podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy to oportunistycznie zainwestował w Goldman Sachs, General Electric i Dow Chemical. Kluczem do tych transakcji było zgromadzenie znacznej gotówki przed kryzysem, co praktykował również w ostatnich latach.

Interesującym aspektem działalności Berkshire jest brak wypłaty dywidend i stosunkowo niedawne rozpoczęcie skupu akcji własnych. Strategia Buffetta opiera się na przekonaniu, że jego umiejętności inwestycyjne pozwalają na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu z kapitału akcjonariuszy niż sam rynek czy indywidualni inwestorzy.

Jak radzi sobie Berkshire Hathaway?

Prognozy na 2025 rok zakładały 20-procentowy wzrost akcji Berkshire Hathaway, przy obecnym wzroście na poziomie ok. 12%. Indeks S&P 500 traci na ten moment nieco ponad 3%, podczas gdy średni poziom docelowy zakłada od obecnych poziomów wzrost na poziomie 15%.

Podczas sobotniego dorocznego spotkania akcjonariuszy spółka poinformowała o największym spadku kwartalnego zysku operacyjnego od 2020 roku, sygnalizując "znaczącą niepewność" związaną z międzynarodową polityką handlową i cłami.

W pierwszym kwartale całkowity zysk netto przypisany akcjonariuszom skurczył się o 63,8% rok do roku, osiągając 4,6 miliarda dolarów.

Koncern z Omaha w pierwszym kwartale nie dokonał żadnych wykupów akcji. Jego rezerwy gotówkowe wzrosły do rekordowego poziomu 347,68 miliarda dolarów na dzień 31 marca 2025 roku (z 334,2 miliarda dolarów na koniec 2024 roku).

Berkshire posiada rozległą działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym Geico, trzeciego co do wielkości ubezpieczyciela samochodowego w USA. Jest także właścicielem linii kolejowej Burlington Northern Santa Fe Railroad oraz Berkshire Hathaway Energy, jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w kraju.

Akcje klasy B spółki. Warto wspomnieć, że Warren Buffet został niemal zmuszony do tego, aby wypuścić akcje nowej klasy, aby uniemożliwić dalsze powstawanie funduszy, które miały na celu umożliwić małym inwestorom wejście w posiadanie ekspozycji na Berkshire Hathaway. Warto jednak podkreślić, że akcje klasy A nigdy nie uległy podziałowi i obecnie notowane są nieco poniżej 800 tysięcy dolarów za jeden walor. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Kim jest Greg Abel?

Warren Buffet poprosił zarząd spółki, aby za sterami koncernu zasiadł Greg Abel, który jest obecnym dyrektorem operacyjnym w Berkshire Hathaway oraz CEO w Berkshire Hathaway Energy.

Gregory Abel urodził się w 1962 roku w Kanadzie. Swoją karierę rozpoczynał w finansach, pnąc się na szczeblach korporacji, ostatecznie przekształcając niewielką firmę geotermalną CalEnergy (zatrudniającą wówczas 500 osób) w globalne przedsiębiorstwo z 23 tysiącami pracowników. W 1999 roku CalEnergy zmieniło nazwę na MidAmerican Energy, a Berkshire Hathaway nabyło pakiet kontrolny akcji w nowej spółce. Abel został CEO spółki w 2008 roku, natomiast w 2014 doszło do zmiany nazwy spółki na Berkshire Hathaway Energy.

Obecnie BHE zarządza regulowanymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, takimi jak PacifiCorp i NV Energy w USA oraz Northern Powergrid w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku Abel został wiceprezesem Berkshire Hathaway ds. operacji nieubezpieczeniowych, co umocniło jego pozycję jako potencjalnego następcy Buffera. Po zbudowaniu jednego z największych biznesów energetycznych w Stanach Zjednoczonych Greg Abel stanie przed kolejnym dużym wyzwaniem, kierowaniem całym ogromnym finansowym konglomeratem.

Warren Buffett przekazuje Abelowi stery giganta o wartości 1,2 biliona dolarów, nadzorującego portfel akcji takich spółek jak Apple, Coca-Cola czy American Express, a także liczne firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, kolejowe i konsumenckie, które regularnie generują 10 miliardów dolarów kwartalnego zysku operacyjnego.

Chociaż akcje spółki Berkshire Hathaway tracą dzisiaj na wartości, nie należy zapominać, że spółka posiada gigantyczne środki w gotówce, wielkości niemal 350 miliardów dolarów, które gotowe są na kolejne zakupy. Choć trudno wyobrazić sobie w tym momencie większego inwestora niż Warren Buffet, należy pamiętać o tym, że on sam również kiedyś był uczniem innej legendarnej postaci, czyli Benjamina Grahama. Wobec tego nie można wykluczyć, że obecny lekki strach wśród inwestorów powinien być okazją dla tych, którzy dalej wierzą w strategię spółki, która od lat polegała na inwestowaniu w solidne spółki w długim terminie.

Akcje Bershire Hathaway klasy B na tle indeksu S&P 500. Widać, że podczas gdy S&P 500 tracił na wartości, akcje konglomeratu kontynuowały wzrosty. Źródło: xStation5

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl