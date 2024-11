⏬WIG20 traci najmocniej od lutego 2022

Spadki na najważniejszym warszawskim indeksie wywołane są obawą dotyczącą użycia broni nuklearnej przez Rosję

WIG20 traci dzisiaj 4,5%, natomiast kontrakt W20 znajduje się najniżej od października 2023 roku i spada poniżej poziomu 2100 punktów. Spadki na polskich oraz europejskich aktywach związane są z podpisaniem przez Putina zaktualizowanej doktryny nuklearnej, która mówi o tym, że krytyczne zagrożenie dotyczące suwerenności i integralności terytorialnej dla Rosji oraz Białorusi mogłoby skutkować odpowiedzią z użyciem broni atomowej. Wcześniej podstawą do użycia broni było zagrożenie samego istnienie państwa. Działanie to podjęte przez Rosję ma być wycelowane przeciwko potencjalnym przeciwnikom oraz koalicjom wojskowym takim jak np. NATO. Niemniej pojawiły się również obawy, że potencjalne ataki bronią dalekiego zasięgu ze strony Ukrainy mogą być traktowane jako nadmierne zagrożenie.

WIG20 traci dzisiaj najmocniej od lutego 2022 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

Spadki obserwowane są na szerokich rynkach, ale zdecydowanie najmocniej wśród rynków EM oraz rynków europejskich traci indeks WIG20. Źródło: Bloomberg FInance LP

Straty w indeksie WIG20 są wszechobecne, niemniej zdecydowanie najmocniej traci sektor energetyczny oraz finanse. Banki są najmocniej zależne od sentymentu zagranicznych inwestorów na sytuację w Polsce. Warto również wspomnieć, że szereg publikacji makroekonomicznych z Polski oraz perspektywy utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas powodują wycofanie się inwestorów z rynku.

W20 spada dzisiaj najmocniej od ponad 12 miesięcy i testuje poziom 2100 punktów. Straty widać również od strony Europy (DE40), ale w przypadku W20 są one nawet 4 krotnie większe. Co ciekawe w tych dużych obawach złoty pozostaje dosyć stabilny. W lutym 2022 roku złoty traci bardzo mocno i w przeciągu kilku sesji w lutym 2022 roku para USDPLN wzrosła z poziomu 3,95 do 4,60. Źródło: xStation5