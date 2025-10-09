Williams z Fed oczekuje kolejnych obniżek stóp🗽EURUSD spada w okolice 1.16

- Willams z Fed oczekuje kolejnych obniżek stóp w USA i nie widzi ryzyka powrotu inflacji
- Rynek pracy słabnie i uwaga Fed kieruje się na niego
- Wciąż nie widać oznak recesji w ocenie Williamsa. EURUSD spada i testuje okolice 1.16
- Willams z Fed oczekuje kolejnych obniżek stóp w USA i nie widzi ryzyka powrotu inflacji
- Rynek pracy słabnie i uwaga Fed kieruje się na niego
- Wciąż nie widać oznak recesji w ocenie Williamsa. EURUSD spada i testuje okolice 1.16
Prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, John Williams, udzielił dziś wywiadu dla New York Timesa, w którym skomentował obecną sytuację w amerykańskiej polityce monetarnej. Oto najważniejsze punkty jego wypowiedzi:
Williams stwierdził, że gospodarka USA nie znajduje się na krawędzi recesji, choć popiera dalsze obniżki stóp procentowych w związku z oznakami osłabienia rynku pracy.
- „Nie dostrzegam żadnych oznak efektów drugiej rundy ani czynników, które mogłyby wzmacniać wpływ ceł na inflację.”
- „Odpowiednie będzie przywrócenie stóp procentowych do poziomu neutralnego.”
- „Słabnący rynek pracy może pomóc ograniczyć presję inflacyjną.”
- „Perspektywy inflacyjne nie są już tak niepokojące jak na początku roku, choć spowolnienie wzrostu zatrudnienia zasługuje na uwagę.”
Na rynku walutowym kurs EUR/USD ponownie spadł w okolice 1,16, jednak patrząc na wykres, można zauważyć, że od kwietnia 2025 roku doszło już do dwóch podobnych korekt, w trendzie wzrostowym.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: napięcia USA-Chiny katalizatorem spadków największych od “dnia wyzwolenia” ✂️
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.10.2025)
Rząd USA rozpoczął zwolnienia federalne; Wall Street pogłębia wyprzedaż 🔨
Applied Digital przyspiesza rozwój. Akcje rosną o blisko 20%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.