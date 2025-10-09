Williams z Fed oczekuje kolejnych obniżek stóp🗽EURUSD spada w okolice 1.16

Prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, John Williams, udzielił dziś wywiadu dla New York Timesa, w którym skomentował obecną sytuację w amerykańskiej polityce monetarnej. Oto najważniejsze punkty jego wypowiedzi:

Williams stwierdził, że gospodarka USA nie znajduje się na krawędzi recesji, choć popiera dalsze obniżki stóp procentowych w związku z oznakami osłabienia rynku pracy.

„Nie dostrzegam żadnych oznak efektów drugiej rundy ani czynników, które mogłyby wzmacniać wpływ ceł na inflację.”

„Odpowiednie będzie przywrócenie stóp procentowych do poziomu neutralnego.”

„Słabnący rynek pracy może pomóc ograniczyć presję inflacyjną.”

„Perspektywy inflacyjne nie są już tak niepokojące jak na początku roku, choć spowolnienie wzrostu zatrudnienia zasługuje na uwagę.”

Na rynku walutowym kurs EUR/USD ponownie spadł w okolice 1,16, jednak patrząc na wykres, można zauważyć, że od kwietnia 2025 roku doszło już do dwóch podobnych korekt, w trendzie wzrostowym.

Źródło: xStation5