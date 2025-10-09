Puls GPW: Umiarkowane wzrosty na warszawskim parkiecie

Na warszawskim parkiecie panuje pozytywna atmosfera, na którą niewątpliwie wpłynęła decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych. Indeks WIG20 rośnie kolejny dzień z rzędu, zyskując w połowie sesji około 0,5%. Warto zwrócić uwagę na JSW, która dzisiaj rośnie o blisko 8%. Spółka boryka się ostatnio z problemami, które szczególnie mocno dały się we znaki pod koniec września. Dobre nastroje widoczne są także w przypadku KGHM, zyskującego ponad 3%, co jest efektem pozytywnych sygnałów z rynku miedzi. Natomiast wśród większych spółek słabsze notowania prezentuje CCC, tracąc około 3% i kontynuując spadkową tendencję z początku października.

Szeroki rynek rośnie umiarkowanie. Indeks WIG zyskuje 0,35%, natomiast mniejsze indeksy radzą sobie nieco słabiej. mWIG40 i sWIG80 tracą odpowiednio 0,1% oraz 0,5%.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ponownie obniżyła stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych, obniżając stopę referencyjną do 4,50% rocznie. Decyzja ta jest kontynuacją procesu łagodzenia polityki monetarnej, rozpoczętego w maju 2025 roku, i wynika z poprawy perspektyw inflacyjnych oraz malejącej dynamiki płac w przedsiębiorstwach. Inflacja w Polsce w sierpniu 2025 roku wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym, co dodatkowo sprzyja dalszemu luzowaniu polityki monetarnej.

RPP podkreśla, że dalsze decyzje będą uzależnione od napływających danych gospodarczych, nie wykluczając kolejnych, choć ostrożnych, obniżek stóp procentowych. Z kolei ministerstwo finansów dostrzega pole do dalszych cięć, co sugeruje, że proces łagodzenia polityki monetarnej może być kontynuowany w najbliższym czasie.

Decyzje te mogą przyczynić się do dalszego osłabienia złotego oraz spadku rentowności obligacji skarbowych. Inwestorzy z uwagą będą śledzić przyszłe komunikaty RPP oraz dane makroekonomiczne, które mogą zadecydować o tempie dalszych zmian.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania indeksu WIG20 przebijają poziom 2900 punktów. Kupującym bez wątpienia sprzyjała wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Dzięki temu indeks zdołał wybić się z konsolidacji bocznej i rozpocząć trend wzrostowy. Kluczowe średnie kroczące znajdują się obecnie poniżej aktualnego poziomu indeksu, co potwierdza siłę wzrostów.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Spółka Synektik(SNT.PL) poinformowała o wzroście wartości swojego portfela zamówień do 75,9 mln zł, co oznacza 11% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W backlogu znajdują się zarówno kontrakty z sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym projekty finansowane ze środków unijnych. Firma prognozuje, że w 2025 roku jej przychody przekroczą 100 mln zł, a marża EBITDA osiągnie dwucyfrowy poziom. Synektik planuje także rozszerzyć działalność na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech oraz krajach Beneluksu.

Bloober Team(BLO.PL) ogłosił datę premiery swojego nowego projektu – gry pod roboczym tytułem „F”, która ma pojawić się w 2026 roku. Gra powstaje we współpracy z jednym z największych światowych wydawców i będzie dostępna na nowoczesne platformy, takie jak PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC. Projekt ma być kolejnym ważnym tytułem w portfolio spółki, która liczy na zainteresowanie graczy i wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Mo-Bruk(MBR.PL) spełnił warunek nabycia 100% akcji Eco Point PSA po tym, jak Skarb Państwa nie skorzystał z prawa pierwokupu. Transakcja za 46 mln zł pozwoli Mo-Bruk rozszerzyć działalność w zakresie przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, i wzmocnić pozycję na północnym rynku Polski oraz w gospodarce obiegu zamkniętego.









