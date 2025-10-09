Ferrari rozczarowuje inwestorów. Akcje spadają o 16%

Ferrari zaprezentowało swój pierwszy w pełni elektryczny samochód, który ma trafić na rynek w 2026 roku. Nowy model, zaprojektowany przy współpracy z Jonym Ive’em, będzie większy niż tradycyjne sportowe auta Ferrari, choć nie będzie SUV-em. Cena pojazdu ma zaczynać się od 535 000 dolarów.

W związku z niskim popytem na luksusowe elektryczne samochody oraz wyzwaniami technologicznymi związanymi z bateriami, firma obniżyła prognozę udziału pojazdów elektrycznych w sprzedaży na 2030 rok z 40% do 20%. Drugi elektryczny model zostanie wprowadzony najwcześniej w 2028 roku. Produkcja elektrycznego auta będzie odbywać się w nowej fabryce w Maranello, która pozwoli na równoczesne wytwarzanie pojazdów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.

Ferrari jednocześnie zaprezentowało swoją strategię na 2030 rok, zakładającą osiągnięcie zerowej emisji netto oraz inwestycje w zrównoważony rozwój, cyfryzację produkcji i personalizację pojazdów. Po ogłoszeniu planów ceny akcji spółki zaliczyły spore tąpnięcie, spadając nawet o 16%, głównie z powodu niższych niż oczekiwano prognoz sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Źródło: xStation5