Wolfspeed na ostatniej prostej do finalizacji negocjacji dużego kontraktu 📈

Wolfspeed (WOLF.US) zyskuje dzi艣 ponad 22% po informacji o potencjalnie bliskiej finalizacji du偶ego kontraktu na dostaw臋 200mm p艂ytek p贸艂przewodnikowych. Dla sp贸艂ki jest to najmocniejszy wzrostowy ruch cenowy od pocz膮tku tego roku.聽

Wolfspeed jest sp贸艂k膮 technologiczn膮, zajmuj膮c膮 si臋 dostaw膮 materia艂贸w i przerobionych p贸艂produkt贸w do produkcji zaawansowanych chip贸w. Oferuje materia艂y z w臋glika krzemu i azotku galu, w tym go艂e p艂ytki z w臋glika krzemu, p艂ytki epitaksjalne i warstwy epitaksjalne azotku galu na p艂ytkach z w臋glika krzemu do wytwarzania m.in. produkt贸w do operowania na falach radiowych.

Wed艂ug doniesie艅 Bloomberga sp贸艂ka znajduje si臋 na dobrej drodze do finalizacji negocjacji du偶ego kontraktu na dostaw臋 200mm p艂ytek p贸艂przewodnikowych. Z perspektywy finans贸w sp贸艂ki du偶y kontrakt mo偶e stanowi膰 bardzo istotny element w prze艂amaniu marazmu wynikowego, jaki wida膰 w sprawozdaniach sp贸艂ki od 1 kwarta艂u roku obrotowego 2022/23. Od 2 lat 艣rednioroczny wzrost przychod贸w sp贸艂ki wynosi jedynie 4%, a po dynamicznym okresie wzrost贸w przychod贸w w latach 2020-22, sprzeda偶 sp贸艂ki stan臋艂a w miejscu. Jednocze艣nie sp贸艂ka od ko艅c贸wki roku obrotowego 2022/23 znacz膮co zwi臋ksza wydatki inwestycyjne, co przy problemach z generowaniem zysku (sp贸艂ka w tym okresie tylko raz zako艅czy艂a kwarta艂 z zyskiem netto) stawia pod znakiem zapytania mo偶liwo艣ci sp贸艂ki do dalszej ekspansji.

Co wi臋cej, Wolfspeed mocno zwi臋ksza swoje zad艂u偶enie, co w otoczeniu dalej wysokich st贸p procentowych stawia mocn膮 presj臋 po stronie koszt贸w finansowych sp贸艂ki. Od 1Q22/23 koszty finansowe sp贸艂ki wzros艂y z -4,8 mln $ do -60,8 mln $, a wynik z dzia艂alno艣ci finansowej spad艂 w tym okresie z -0,5 mln $ do -34,7 mln $.聽

Wykres Wolfspeed (1D)

Od po艂owy 2022 r. sp贸艂ka pozostaje w mocnym trendzie spadkowym, a od lipca tego roku tempo przeceny na aktywach jeszcze mocniej przyspieszy艂o. Od 10 wrze艣nia trend spadkowy ustabilizowa艂 si臋, a na wykresie mo偶emy zauwa偶y膰 potencjaln膮 formacj臋 podw贸jnego dna (cho膰 nie jest ona wyra藕nie zarysowana. Jednocze艣nie dzisiejsze wybicie umocni艂o wyj艣cie notowa艅 poza g贸rne ograniczenie trendu spadkowego, a tym samym mo偶e wskazywa膰 na wyhamowanie poda偶owej presji na aktywach sp贸艂ki. W przypadku kontynuacji wzrost贸w zasi臋g wybicia mo偶e si臋ga膰 nawet do 14,42 $. Istotne z perspektywy kontynuacji wzrostu b臋dzie zachowanie kursu w stosunku do 50-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej, na kt贸rej notowania obecnie si臋 zatrzyma艂y.

Notowania Wolfspeed. 殴r贸d艂o: xStation