Wykres dnia: AUDJPY (24.09.2025)

AUDJPY odbija byczo o 0,7%, przerywając korektę i rozgrzewając na nowo aktualny trend wzrostowy. Dynamiczna aprecjacja AUDJPY wynika z danych wspierających trend w obu gospodarkach, szczególnie wyższych odczytów inflacji miesięcznej w Australii, które ograniczyły oczekiwania dalszego luzowania monetarnego w kraju. AUDUSD odbija od dolnej granicy wyraźnie ukształtowanego kanału wzrostowego. Dzisiejsze wzrosty wymazały ostatnią korektę, która zepchnęła parę z najwyższych poziomów od początku 2025 roku. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dziś kurs AUDJPY? Australijski wskaźnik CPI wzrósł w sierpniu o 3,0% r/r, wobec 2,8% w lipcu i nieco powyżej prognoz. Wzrost wynikał częściowo z efektów bazy, ale podkreślił utrzymującą się presję, zwłaszcza w usługach takich jak posiłki w restauracjach, jedzenie na wynos i usługi audiowizualne. Inflacja bazowa była mieszana: średnia obcięta spadła do 2,6%, natomiast wskaźnik z wyłączeniem elementów zmiennych wzrósł do 3,4%. Ceny mieszkań również wzrosły, sygnalizując ryzyka wzrostowe dla inflacji w III kwartale po okresie spowolnienia.

Rynki szybko dostosowały oczekiwania wobec stóp procentowych po tym zaskoczeniu inflacyjnym, a główne banki i instytucje finansowe wycofały prognozy cięcia stóp w listopadzie. Szanse na obniżkę o 25 pb spadły do 50% z prawie 70% przed publikacją CPI, a inwestorzy oczekują obecnie utrzymania stóp na poziomie 3,6% aż do 2026 r. Rynek pracy pozostaje ważnym czynnikiem dla polityki monetarnej, choć duża zmienność danych ogranicza szanse na szybkie cięcie, zwłaszcza w obliczu trwałej presji inflacyjnej. RBA podkreśla, że preferuje kwartalne dane o inflacji jako główny wyznacznik.

Po stronie JPY, aktywność sektora prywatnego w Japonii wyraźnie zwalnia, co pokazują wstępne wrześniowe dane PMI. Wskaźnik łączny osiągnął najniższy poziom od czterech miesięcy, a produkcja przemysłowa spadła mocniej niż oczekiwano (z 49,7 do 48,4, najniżej od marca) z powodu gwałtownego spadku zamówień i słabszego eksportu. Ekspansja usług częściowo zrównoważyła spadek w przemyśle, dzięki solidnej aktywności i sprzedaży wspieranej silnym popytem krajowym. Presja cenowa utrzymywała się, ceny producentów wzrosły, a wzrost zatrudnienia spowolnił do najniższego poziomu od dwóch lat.

