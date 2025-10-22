Zapowiedź wyników IBM: Czy ojciec branży IT spełni oczekiwania?

IBM to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych koncernów technologicznych na świecie. Firma wyrosła na sprzęcie i systemach transakcyjnych dla wielkich organizacji, a dziś łączy oprogramowanie, usługi i chmurę z szerokim ekosystemem partnerów. Jej klientami są przede wszystkim instytucje o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności i bezpieczeństwa.

Dziś spółka publikuje wyniki. Dwa poprzednie raporty rozczarowały zyskiem na akcję. Inwestorzy będą zwracać uwagę przede wszystkim na tempo adopcji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, wiarygodność marż i gotówki po ostatnich potknięciach, kondycję tak zwanych tradycyjnych usług oraz znaczenie portfela patentów, a także na wkład nowego cyklu infrastruktury serii Z-17.

Najważniejsze czego oczekują inwestorzy, to przyspieszenie w segmencie oprogramowania napędzanego sztuczną inteligencją i chmurą. Spółka wchodzi w sztuczną inteligencję ostrożnie, rozbudowując portfolio i integrując nowe funkcje z istniejącymi platformami. Rynek będzie słuchał twardych danych o wartości zawieranych umów, skutkach wdrożeń u dużych klientów oraz o planie monetyzacji i roli partnerstw technologicznych.

Drugie wyzwanie dla spółki to spełnienie konserwatywnych oczekiwań inwestorów odnośnie wyników po 2 stosunkowo słabych kwartałach. Uwaga przesuwa się z przychodów na jakość marż i przepływów pieniężnych. Inwestorzy szukają również oznak większej dyscypliny kosztowej, stabilizacji kosztów ogólnych i sprzedażowych jak również potwierdzenia całorocznych celów gotówkowych, z jasnym komentarzem o harmonogramie realizacji kontraktów.

Trzecim filarem oczekiwań są usługi. Poza projektami związanymi ze sztuczną inteligencją kluczowe znaczenie usługi, czyli utrzymanie, rozwój i modernizacja istniejących systemów. To one zapewniają powtarzalność przychodów, lecz podlegają presji stawek i rotacji kontraktów. Ważnym atutem pozostaje silny portfel patentów, który pomaga bronić marż, wspiera licencjonowanie i stanowi parasol ochronny dla nowych funkcji w oprogramowaniu i infrastrukturze.

Czwarty istotny obszar to infrastruktura. Oczekuje się, że cykl wymiany komputerów mainframe serii Z-17 przyniesie wzrost zamówień i pociągnie za sobą popyt na oprogramowanie oraz usługi dookoła tej platformy. Istotne będą informacje o długości cyklu, tempie wdrożeń oraz o tym, w jakim stopniu nowa generacja wspiera zastosowania związane ze sztuczną inteligencją.

Rynek potrzebuje przede wszystkim zapewnienia, że sztuczna inteligencja staje się realnym motorem wzrostu lub przyjemniej, że moment przełomowy jest blisko. Inwestorzy będą liczyć również że po dwóch rozczarowujących kwartałach spółka poprawia marże i gotówkę oraz że tradycyjne usługi oraz nowy cykl infrastruktury dadzą mocne fundamenty dla wzrostu i dodają impetu wycenom spółki.



IBM.US (D1)

Źródło: xStation5