Podsumowanie dnia - Restrykcje eksportowe z USA do Chin oraz słabsze wyniki wywołują korektę na Wall Street

- Podsumowanie
- Kontrakty na indeksy giełdowe w USA zaliczają sporą korektę wobec zwiększonej niepewności dotyczącej wyników finansowych dużych spółek technologicznych. US100 traci aż 1,4%, a US500 zniżkuje ponad 0,8%.
- Spadki związane są również z informacją, iż administracja Trumpa ma planować wprowadzenie restrykcji eksportowych produktów do Chin, które zawierają oprogramowanie wyprodukowane w USA
- Speaker Izby Reprezentantów wskazuje, że szybkie osiągnięcie porozumienie w sprawie ustawy finansującej odsuwa się
- Netflix traci dzisiaj blisko 10% wobec słabego wyniku netto spółki w związku ze sporem podatkowym w Brazylii. Negatywny wydźwięk wspierany jest również przez Texas Instruments, który wskazuje na słabnący popyt na półprzewodniki. Akcje tracą niemal 7%
- Tesla traci dzisiaj ponad 1% w oczekiwaniu na wyniki finansowe, które będą opublikowane po sesji. Spółka ma zaprezentować rekordowy kwartał, ale później oczekiwane jest spowolnienie, co jest związane z wygaśnięciem wsparcia zakupu samochodów elektrycznych oraz zmniejszenie wagi sprzedaży certyfikatów emisyjnych.
- Akcje Beyond Meat zyskiwały na starcie sesji niemal 100% wobec włączenia spółki do nowo utworzonego ETF na spółki memowe. Obecnie cały zysk spółki z początku sesji został zredukowany, ale w ciągu ostatnich 5 sesji akcje spółki i tak zyskały niemal 400%
- EURUSD odbija powyżej 1,1600 wraz ze spadkiem rentowności amerykańskich poniżej 4%.
- Bitcoin traci 2% i spada w okolice 108 tys.
- Złoto kontynuuje silne spadki, dodając nawet 2% do wczorajszej wyprzedaży i zbliża się do poziomu 4000 USD
- Ropa naftowa zyskuje ponad 2% i zbliża się do poziomu 59 USD za baryłkę. Jest to efekt możliwego porozumienia między Indiami oraz USA w sprawie zakończenia kupowania rosyjskiej ropy przez Indie
- Trump przekłada spotkanie z Putinem po tym, jak Rosja odrzuciła możliwość natychmiastowego zawieszenia broni z Ukrainą. Ukraina kontynuuje ataki wewnętrz Rosji, ale w kraju tym zaczyna odbijać przerób ropy naftowej
- Przez większość dnia GBP był najsłabszą walutą w G10 po publikacji słabszej od oczekiwań inflacji w Wielkiej Brytanii. Inflacja wyniosła 3,8% r/r przy oczekiwaniu 4,0% r/r, co zwiększa szanse na cięcie stóp procentowych w listopadzie
- Google osiągnął przełom w obliczeniach kwantowych z chipem "Willow", przewyższającym klasyczne superkomputery
- OpenAI uruchomił Atlas - przeglądarkę internetową opartą na AI
