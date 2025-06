Wykres dnia - AUDUSD (04.06.2025)

Poznaliśmy dzisiaj raport PKB za pierwszy kwartał 2025 roku dla Australii. Dane okazały się lekko poniżej oczekiwań rynku zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. W reakcji zaobserwowaliśmy lekki spadek AUD w stosunku do dolara, jednak kurs szybko powrócił na poziomy sprzed publikacji.

Raport PKB

Gospodarka Australii wzrosła jedynie o 0,2% w I kwartale 2025 roku, nie spełniając oczekiwań na poziomie 0,4% i spowalniając w porównaniu do 0,6% w poprzednim kwartale. Roczne tempo wzrostu utrzymało się na poziomie 1,3%, co jest znacząco poniżej wcześniejszych prognoz Banku Rezerw Australii (RBA), które zakładały 1,8%. Spowolnienie było napędzane gwałtownym spadkiem inwestycji publicznych—największym obciążeniem od 2017 roku—oraz zakłóceniami pogodowymi, które uderzyły w kluczowe sektory eksportowe, takie jak górnictwo i turystyka. Handel netto i wydatki rządowe odjęły po 0,1 punktu procentowego od PKB, a jedynym dodatnim wkładem był popyt prywatny (+0,3 pp), choć słabszy niż wcześniej.

RBA przyznała, że dane są słabe, obniżając prognozy wzrostu i wskazując na niepewność w globalnym handlu—zwłaszcza odnowione napięcia między USA a Chinami—jako kluczowe ryzyko. Choć bank centralny nadal zakłada stopniowe przyspieszenie wzrostu do 2,1% do końca roku, wymaga to silniejszego odbicia w kolejnych kwartałach. Krajowa aktywność gospodarcza, w tym konsumpcja i inwestycje firm, pozostaje stłumiona z powodu wysokich stóp procentowych i niskiego zaufania.

AUDUSD

Dolar australijski (AUD) osłabił się bezpośrednio po publikacji danych o PKB, ale szybko się ustabilizował, pozostając w wąskim przedziale. Inwestorzy interpretują słabe dane jako potwierdzenie gołębiego nastawienia RBA, co może otworzyć drogę do kolejnych obniżek stóp procentowych w dalszej części 2025 roku, jeśli warunki gospodarcze się nie poprawią