Wykres dnia: AUDUSD (10.12.2024)

Bank Centralny Australii (RBA) zdecydował się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4,35%, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Oświadczenie złagodziło jednak dotychczasowe jastrzębie stanowisko Banku. W raporcie może znaleźć informacje, że bank zyskuje pewność, że presja inflacyjna spada zgodnie z ostatnimi prognozami, a z oświadczenia usunięto stwierdzenie „nie wykluczając niczego” - co sygnalizuje, że wiele czynników niepewności, które dotychczas dostrzegał RBA zniknęło.

Komentarze Prezes Bullock okazały się jednak nieco bardziej jastrzębie. Bankier skomentowała, że niektóre dane były nieco słabsze niż oczekiwano, co dało zarządowi pewne przekonanie, że presja inflacyjna maleje, ale na próżno szukać ostatecznej pewności co do zwycięstwa nad inflacją. Bullock utrzymuje, że inflacja bazowa pozostaje zbyt wysoka, ale jednocześnie zapytana o obniżki stóp w najbliższym czasie, nie odrzuciła wprost tego pomysłu. Inwestorzy wyceniają obecnie ~56% szans na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych w lutym przyszłego roku.

To właśnie wzrost szans na szybsze obniżki stóp w Australii spowodował, że para AUDUSD odnotowała dzisiaj pokaźne spadki.

Para AUDUSD notuje dzisiaj blisko 0,75% spadki, które znoszą notowania w okolice najniższych poziomów widzianych od sierpnia oraz kwietnia tego roku. Warto zauważyć, że w przeszłości w tych obszarach następowała aktywizację strony popytu, która wspierała AUD w średnim terminie. Teraz jednak struktura spadków wygląda nieco inaczej, długość trendu spadkowego jest większa, co może oznaczać, że podaż w tym wypadku ma przewagę rynkową. Niezależnie od spojrzenia rynkowego jednak wydaje się, że reakcja na obecnie testowane strefy wczesnych wsparć może stanowić ważną wskazówkę co do ogólnego trendu pary oraz ewentualnych dalszych ruchów. Źródło: xStation