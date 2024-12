Wykres dnia - AUDUSD (12.12.2024)

Dolar australijski skorzystał dziś na zaskakująco mocnych odczytach z krajowego rynku pracy. Zmiana zatrudnienia w listopadzie wyniosła 35.6 tysiąca etatów podczas gdy oczekiwano 25 tys. po 15.9 tys. w październiku. Co więcej, nieoczekiwanie stopa bezrobocia spadła poniżej poziomu 4%, do 3.9%, podczas gdy rynek oczekiwał jej wzrostu, do 4.2% z 4.1% w miesiącu poprzednim. Dzisiejsze mocne dane przyćmiły ostatnie słabsze odczyty dynamiki płac i PKB za III kwartał 2024 roku. AUD zyskuje i dziś jest jedną z najsilniejszych walut; para AUDUSD rośnie o 0.6%.

S topa zatrudnienia na niepełny etat w Australii spadła o 0,1 punktu procentowego do 6,1% tj. najniższego poziomu od kwietnia 2023 roku. Bezrobocie jest najniższe od 8 miesięcy. Krajowy rynek pracy okazuje się dużo silniejszy, niż oczekiwano.

Bezrobocie jest najniższe od 8 miesięcy. Krajowy rynek pracy okazuje się dużo silniejszy, niż oczekiwano. Traderzy wycofują się z oczekiwań na obniżkę stóp RBA w lutym 2025, podczas gdy kilka dni temu bank centralny przyjął 'gołębi ton', otwierając drzwi do luzowania polityki. Rynek wycenia obecnie 55% szans na cięcie stóp w lutym 2025 wobec niemal 70% przed odczytem danych. Aktualna stopa RBA wynosi 4.35%.

Wykres AUDUSD (interwał D1)

Para AUDUSD trzeci raz odbiła się z okolic 0.632. Kluczowy poziom długoterminowego oporu możemy znaleźć na poziomie 200 sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia). W krótszym terminie dla pary kluczowe będzie wejście powyżej 0.652, gdzie widzimy 38.2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z 2023 roku.

Źródło: xStation5