Wykres dnia - Bitcoin (06.12.2024)

Bitcoin przebił w dniu wczorajszym 100 tys. Dolarów. Jednak w godzinach wieczornych przelewarowany rynek doprowadził do kaskadowych likwidacji pozycji i w rezultacie doświadczyliśmy spadku w okolice 92000 USD.

Wzrosty są napędzane utrzymującym się wysokim popytem ze strony funduszy ETF oraz pro-kryptowalutowymi zmianami nadchodzącymi wraz ze zmianą rządu w styczniu 2025 roku.

Donald Trump mianował Paula Atkinsa, zwolennika kryptowalut, na nowego przewodniczącego SEC po rezygnacji Gary'ego Genslera.

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell odniósł się do Bitoina podczas szczytu DealBook w środę. Powell porównał Bitcoina do cyfrowego złota, podkreślając jego zmienność i spekulacyjny charakter. Powell zaprzeczył również, że Bitcoin podważa Rezerwę Federalną lub status dolara amerykańskiego.

W środę WisdomTree poinformował o złożeniu wniosku o utworzenie funduszu ETF XRP.

Marathon Digital planuje zgromadzić 805 mln USD na zakup większej ilości Bitcoinów po nabyciu 6 484 BTC po cenie 95 352 USD za sztukę. Firma zakłada dalszy wzrost BTC w 2025 roku.

MicroStrategy Michaela Saylora kupuje 1,5 mld USD w Bitcoinie, dodając 15 400 BTC po cenie 95 976 USD za sztukę, zwiększając stan posiadania do ponad 402 000 BTC o wartości 23,4 mld USD.

Bitcoin (interwał D1)

Bitcoin zyskuje dzisiaj 1,70% do 98700 USD i powraca do wzrostów. W dniu wczorajszym największa kryptowaluta przebiła 100 tys. USD. Jednak zbyt wysoko zlewarowany rynek doprowadził do kaskadowej likwidacji pozycji i dynamicznych spadków. W efekcie niedługo później obserwowaliśmy pionowy spadek w rejony 92 tys. USD przy likwidacji pozycji na łączną kwotę ponad 1 mld USD. Dzisiaj notowania jednak odbijają, a cena ponownie zbliża się do progu 100 tys. USD.

Źródło: xStation 5