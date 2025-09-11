Wykres dnia - Bitcoin (11.09.2025)

Bitcoin wybija wczoraj okolice krótkoterminowego oporu przy 113000 dolarów, jednocześnie wybijając zniesienie 23.6 całego ostatniego dużego impulsu spadkowego. Wcześniej na początku września Bitcoin wybija się z korekty spadkowej, tym samym negując potencjalną formację podwójnego szczytu powyżej poziomu 120000 USD. Jednym z powodów wzrostu jest oczekiwanie na większe cięcie ze strony Fed, które mogłoby doprowadzić do słabości dolara. Choć EURUSD cofa się ostatecznie poniżej poziomu 1,1700, potencjał większego cięcia może doprowadzić do słabości dolara. Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące inflacji PPI, które rozbudziły nadzieje na większe cięcie, natomiast dzisiaj o 14:30 CET poznamy dane o inflacji CPI. Oczekuje się, że inflacja wzrośnie do 2,9% r/r w związku z cłami, ale niższy odczyt inflacji PPI może sugerować mniejszą presję wzrostową. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co może dodatkowo wpływać na pobudzenie Bitcoina do wzrostów? Napływy do ETFów na Bitcoina w środę 10 września wyniosły ponad 750 mln dolarów

We wrześniu napływy netto przekraczają już 1 mld USD, odwracając odpływy, które widocznie były w sierpniu

Dane on-chain ujawniają “masową” akumulację przez inwestorów “wielorybów” w sierpniu na poziomie ok. 3 miliardów dolarów. Liczba adresów z co najmniej 100 BTC osiągnęła rekordowy poziom 19130 adresów, przekraczając poprzedni szczyt z 2017 roku

Kurczy się dostępna podaż Bitcoina na giełdach. Obecnie Bitcoin stanowi mniej niż 11% kryptowalut na giełdach, co jest najniższym poziomem od 2018 roku. Ok. 70% całkowitej podaży Bitcoina nie zmieniło swojego miejsca przez co najmniej rok, co oznacza akumulację przez długoterminowych inwestorów

Coraz więcej firm decyduje się na utrzymywanie części swoich środków w Bitcoinie. Wg danych AInvest, korporacje oraz pokrewne instytucje (ETFy, rządy, itd.) utrzymują już 3,7 mln BTC

Dane Glassnode wskazują, że wskaźnik dźwigni używanej do handlu Bitcoinem wyraźnie spadł w tym roku, co wskazuje na przejście od spekulacji do długoterminowej alokacji instytucjonalnej.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.