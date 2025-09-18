Wykres dnia - BITCOIN (18.09.2025)

Bitcoin rośnie dziś o ponad 1%, przebijając poziom 117 tys. USD na fali oczekiwanej, gołębiej zmiany w nastawieniu Rezerwy Federalnej. Dolar osłabił się, a Fed wycenia kolejne 50 pb cięć stóp w tym roku i następne obniżki w przyszłym, przy czym nominowany przez Trumpa Miran wskazuje, że stopy w tym roku powinny spaść do 3%, co daje pewną wskazówkę odnośnie tego, co stanie się z polityką monetarną USA, w przyszłym roku. Oznacza to, że globalna płynność pieniądza M2 prawdopodobnie wzrośnie, a negatywnie skorelowane z dolarem aktywa w tym Bitcoin, powinny zyskać. To także jeden z powodów, przez które rynek nie obawia się dziś 'końca hossy' crypto, który biorąc pod uwagę ostatnich kilka poprzednich rynków byka, przypadałby na późną jesień, tego roku.

Gołębie sygnały z Fed, przy stopniowo (a nie skokowo) słabnącym rynku pracy mogą sprzyjać napływom do funduszy ETF na Bitcoina, które w ostatnim czasie ponownie doświadczają instytucjonalnego zainteresowania. Z drugiej strony ew. spadki na Wall Street mogłyby sprawić, że Bitcoin znalazłby się ponownie pod presją. Jeśli dane z rynku pracy w USA wskażą na skokowe i mocne spowolnienie, moglibyśmy zobaczyć przynajmniej krótkoterminowe 'risk-off' na rynkach, spowodowane niższą szansą na 'miękkie lądowanie' gospodarki USA. Bitcoin (interwał D1) Patrząc na wykres, widzimy, że cena od kilku dni powoli rośnie i obroniła poziom EMA50 (pomarańczowa linia). Bazowym scenariuszem w obecnej chwili jest test okolic 120 tys. USD, gdzie poprzednio ujawniała się intensywniejsza podaż.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.