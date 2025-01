Wykres dnia - BITCOIN (23.01.2025)

Pomimo pozytywnych sygnałów ze strony nowe administracji w Stanach Zjednoczonych, na Bitcoinie obserwujemy spadki.

Powodem, dla którego tak się dzieje, wydaje się, że jest brak komunikacji w zakresie stworzenia rezerwy strategicznej Bitcoina. Brak informacji odnośnie tego, czy Stany Zjednoczone naprawdę zgodzą się 'skupić z rynku' dodatkowe 1 mln BTC powoduje, że rynek 'nie zadowala się' komunikacją co do utworzenia nowych, przyjaznych regulacji dla sektora, czy nawet aktywnością inwestycyjną ze strony World Liberty Financial rodziny Trump.

Również wysoki popyt z funduszy ETF nie powstrzymuje rynku BTC przed powolnym powrotem do 'awersji do ryzyka'. Na wczorajszej sesji fundusze ETF zakumulowały prawie 250 mln USD w BTC, zwalniając napływy netto po silnej, zakupowej passie trwającej od ostatnich 5 sesji. Z drugiej strony w każdej chwili możliwa jest zmiana sentymentów, gdy nowa administracja zakomunikuje rynkom coś więcej na temat strategicznej rezerwy BTC. Wiemy dziś, że nowe kierownictwo w SEC powołało nową, specjalną grupę regulatorów, których zadaniem będzie stworzenie przejrzystych ram prawnych dla firm kryptowalutowych.

Wykres BITCOIN (interwał D1)

Cena Bitcoina cofa się dziś o kolejne 2% i cofa się blisko 8% od historycznych szczytów powyżej 109 tys. dolarów. Patrząc na wykres widzimy potencjalnie niedźwiedzią formację podwójnego szczytu. Cena dotknęła EMA100 (czarna linia) po czym dynamicznie wzrosła o blisko 20%. Obecnie kluczowy poziom wsparcia to okolice psychologicznego poziomu 100 tys. USD i 98 tys. USD gdzie widzimy średnią EMA50 (pomarańczowa linia) i 23.6 zniesienie Fibonacciego impulsu wzrostowego z 5 listopada. Średnia cena inwestorów krótkoterminowych wynosi obecnie 90 tys. USD i stanowi w dalszym ciągu silne, średnioterminowe wsparcie. Z drugiej strony okolice 107 - 109 tys. dolarów to kluczowy poziom oporu, po przekroczeniu którego droga do 120 tys. dolarów może zostać otwarta.

Źródło: xStation5