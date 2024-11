Wykres dnia - BITCOIN (26.11.2024)

Bitcoin osunął się o prawie 8% z poziomu ponad 99 tys. USD do 92 tys. USD obecnie; wczoraj fundusze ETF doświadczyły rekordowych od miesięcy odpływów netto w wysokości 438 milionów dolarów

Wraz z Bitcoinem traci również Ethereum, które w obecnej chwili testuje 3300 USD; większość altcoinów notuje jednak ograniczone przeceny

Przecena akcji Microstrategy (MSTR.US) od szczytu sięga już ok. 30%; akcje tracą 6.5% w handlu przed otwarciem

Ostatnie wiadomości o kolejnym zakupie ponad 55 tys. BTC przez Michaela Saylora przeszły przez rynek bez echa, a Bitcoin mimo to traci już około 8% od historycznego szczytu. Po tak dynamicznych wzrostach historycznie korekty sięgały jednak zwykle głębiej i wynosiły około 20% w hossach. Wartość opcji na BTC, na giełdzie CME spadła o prawie 11% w ciągu ostatnich 24 godzin, do 19 mld USD, co w połączeniu z aktywnością funduszy ETF wskazuje, że wyprzedaż spowodowana jest w dużej mierze przez instrumenty pochodne i proces de lewarowania wyjątkowo optymistycznego w ostatnim czasie rynku. Cardano zamierza; projekt traci już jednak prawie 6% i od szczytu na poziomie 1.12 USD cofnął się do 0.9 USD.

Bitcoin interwał D1

Spadkowy scenariusz sugerowałby test okolic 80 tys. USD z presją na wymazanie ruchu wzrostowego, zainicjowanego przez zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Widzimy, że poziom 80 tys. USD za BTC jest istotny nie tylko z powodu 38.2 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu wzrostowego, ale również 50-sesyjnej wykładniczej średniej (pomarańczowa linia). Pierwszym istotnym wsparciem będą okolice 90 - 91 tys. USD, skąd popyt może ponownie spróbować wznieść ceny w okolice psychologicznego oporu na poziomie 100 tys. USD. Wyższa podaż z funduszy ETF wskazuje, że presja sprzedażowa ze strony inwestorów długoterminowych, dominujących statystyki sprzedażowe spot (wciąż notujących wysokie zyski) nie spotkała się z adekwatnym popytem; sprzedaż tej grupy w ostatnich tygodniach istotnie 'amortyzowały' skupujące BTC ETFy.

