Wykres dnia - Bitcoin (27.08.2025)

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły dosyć znacząca ponad 10% korektę na Bitcoinie przy jednoczesnym wzroście Ethereum. Obecnie Bitcoin znajduje się w okolicach poziomu wsparcia na 110 000 USD. Dalsza akcja cenowa będzie kluczowa. Dla kontynuacji trendu wzrostowego byki powinny przejąć z powrotem kontrolę i wybronić strefy powyżej 110 000 USD. W przeciwnym razie możemy spodziewać się dalszej korekty w okolice 100 000 USD. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Ostatnie napływy do ETF-ów nie wspierają notowań Bitcoina. Popyt wyraźnie się uspokoił, a uwaga inwestorów skierowała się na Ethereum. Warto jednak zauważyć, że nie obserwujemy znacznych wyprzedaży, a bardziej stabilizację na obecnych poziomach. Globalna płynność wskazuje na kontynuację ruchu wzrostowego w okolice nawet 140 000 USD.

