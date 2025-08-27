PILNE: EURUSD przełamuje poziom 1.1600 💡

Dolar amerykański kontynuuje swoje odbicie, a para EURUSD wybija się dołem poniżej strefy minimów z ostatnich 2 tygodni. Krzywa rentowności w USA mocno się wypiętrzyła, a różnica pomiędzy obligacjami 2- i 30-letnimi sięgnęła 126 punktów bazowych, najwyższego poziomu od ponad trzech lat. W Europie indeksy giełdowe początkowo rosły, lecz szybko wymazały wzrosty, a banki zanotowały największe spadki po informacji, że Włochy mogą sięgnąć po ich zyski, aby podreperować finanse publiczne. Sektor technologiczny w Europie pozostaje w tyle za amerykańskim, a rynki czekają na wskazówki dotyczące popytu na sztuczną inteligencję po publikacji wyników Nvidii. Siła dolara wynika obecnie przede wszystkim ze słabości euro, spadków notowań europejskich banków napędzanych przez niepewność polityczną we Francji oraz najnowsze informacje dotyczące sektora bankowego z Włoch. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Rynkom w Europie po raz kolejny najbardziej ciążą banki. Źródło: xStation Para EURUSD traci już dzisiaj 0,5% i schodzi poniżej psychologicznej bariery 1.1600. Jeśli rynkowa strona podaży zdoła utrzymać momentum spadkowego kluczowym punktem wsparcia może okazać się 100-dniowa EMA, która zatrzymała spadki na koniec lipca. Ważnym oporem z drugiej strony pozostaje 50-dniowa EMA. xStation



