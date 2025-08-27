czytaj więcej
Słabe dane GfK z Niemiec 📌Szwajcarski ZEW pod presją

11:29 27 sierpnia 2025

Niemcy, wskaźnik nastrojów konsumenckich GfK: -23,6 (prognoza: -21,5; poprzednio: -21,5) – obawy związane ze słabnącym rynkiem pracy obciążyły odczyt.

  • Szwajcaria, indeks oczekiwań ZEW: -53,8 (poprzednio: 2,4) – najsłabszy wynik od listopada 2022 r., słabszy nawet niż w kwietniu 2025 r.

Euro Stoxx 50: od początku roku wzrost o 9%, w ostatnich 30 dniach zaledwie poniżej 1%. Dziś kontrakty futures na EU50 tracą ok. 0,25%. Nastroje gospodarcze w Europie pozostają dalekie od ekspansji. Para EUR/CHF lekko spada, o 0,07%.

Źródło: xStation5

