Wykres dnia 📈 Bitcoin rośnie i próbuje odwócić trend na wzrostowy (21.04.2026)

We wtorek Bitcoin wrócił powyżej poziomu 76 tys. USD, próbując wznowić ostatnie bycze momentum na fali optymizmu rynków akcji. Nastroje poprawiły się dzięki większej skłonności do ryzyka oraz nadziejom na postęp w rozmowach między USA a Iranem, co wsparło popyt na bardziej spekulacyjne aktywa.

Inwestorzy koncentrują się na negocjacjach USA - Iran w Islamabadzie , które mają odbyć się przed upływem terminu zawieszenia broni w środę. Oczekiwania dotyczące postępu dyplomatycznego wspierały sentyment rynkowy.

, które mają odbyć się przed upływem terminu zawieszenia broni w środę. Oczekiwania dotyczące postępu dyplomatycznego wspierały sentyment rynkowy. Wzrosty bitcoina były także przedłużeniem zeszłotygodniowej zwyżki na Wall Street, gdzie główne indeksy giełdowe rosły dzięki słabnącym obawom geopolitycznym i zwyżkom spółek technologicznych.

Od kilku miesięcy rynek BTC charakteryzuje się powtarzalnym schematem : po wzrostach często przychodzą szybkie cofnięcia. Pokazuje to rynek, który potrafi rosnąć, ale ma trudność z utrzymaniem momentum po dojściu do ważnych poziomów oporu.

Bitcoin otrzymywał również wsparcie ze strony utrzymującego się zainteresowania inwestorów instytucjonalnych oraz stałych napływów środków do produktów inwestycyjnych opartych na aktywach cyfrowych.

oraz stałych napływów środków do produktów inwestycyjnych opartych na aktywach cyfrowych. Według analityków IG na zmienność rynku wpływa także aktywność tzw. wielorybów . Duzi posiadacze mieli skupować bitcoina podczas spadków, co pomagało ograniczać presję podażową.

Uwaga rynku kieruje się też na przesłuchanie Kevina Warsha , nominata prezydenta USA Donalda Trumpa na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej. Wtorkowe przesłuchanie w Senacie jest obserwowane pod kątem sygnałów dotyczących przyszłej polityki stóp procentowych.

W poniedziałkowym wystąpieniu Warsh podkreślił znaczenie niezależności banku centralnego , ale zaznaczył, że Fed powinien „trzymać się swojej roli", czyli koncentrować się przede wszystkim na polityce pieniężnej, a nie na szerszych celach gospodarczych czy politycznych.

Poza samymi stopami procentowymi inwestorzy analizują również poglądy Warsha na nadzór finansowy, ponieważ jego podejście do regulacji i struktury rynku może wpłynąć na długoterminowy rozwój aktywów cyfrowych w USA.

Bitcoin (interwał D1)

Wzrost Bitcoina powyżej 76 tys. USD daje inwestorom nadzieję na to, że trend wzrostowy potrwa dłużej, a kryptowaluta być może znajdzie siłę by przetestować okolice 82-83 tys. USD gdzie znajduje się EMA200 (czerwona linia), średnia, która ze wsparcia stała się oporem, jakiego Bitcoin nie pokonał od października 2025 roku. Z drugiej strony spadek poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) tj. ok. 75 tys. USD mógłby wskazywać na powrót spadkowej tendencji i realizacji zysków z możliwym silnym impulsem spadkowym w kierunku 60 tys. USD.

Źródło: xStation5