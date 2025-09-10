Wykres dnia: CHN.cash (10.09.2025)

CHN.cash przedłuża tegotygodniowe odbicie o kolejne 1% pomimo sygnalizowanej przez deflację słabości wewnętrzengo rynku. Indeks przebił się przez kluczowy opór w okolicach 9200, wznosząc się na najwyższy poziom od października 2021, a ogólny trend wzrostowy wspierany jest w dużej mierze przez wzrost zaangażowania inwestorów instytucjonalnych. Kontrakt na indeks HSCEI zyskał ponad 20% od kwietniowej wyprzedaży w reakcji na ogłoszenie przez Trumpa ceł wzajemnych, handlując od miesięcy powyżej 10-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10, żółty). Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Co kształtuje dzisiaj kurs CHN.cash: Pogłębia się presja deflacyjna w Chinach: ceny konsumentów spadły w sierpniu 0,4% r/r (prognoza: -0,2%, poprzednio: 0%), najwięcej od lutego 2025, który rozpoczął aktualny epizod deflacyjny w Państwie Środka (wówczas: -0,7%). Za niższy od oczekiwań odczyt odpowiadają częściowo efekty bazy (w sierpniu 2024 odnotowano lokalny szczyt inflacji na poziomie 0,6%), jednak rekordowy spadek cen dóbr trwałych (-3,7%) wciąż wskazuje na słabość popytu krajowego.

Z drugiej strony, po wyłączeniu cen żywności, bazowy wskaźnik CPI wzrósł 0,9%, co sugeruje, że wprowadzane programy stymulowania popytu wsparły ceny niektórych produktów (ubrania, artykuły gospodarstwa domowego). Do wydatków zachęcił również wyraźny spadek cen żywności (-4,3%), który uwolnił część domowego budżetu.

Pierwsze owoce walki z konkurencją cenową: w przeciwieństwie do CPI, spadek cen producentów spowolnił w sierpniu zgodnie z oczekiwaniami (z -3,6% do -2,9%), odzwierciedlając tym samym starania rządu w Pekinie, aby zmniejszyć wojny cenowe między chińskimi producentami. Wojny cenowe obciążyły wyniki wielu chińskich spółek (zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym czy e-commerce), dlatego też aktualna polityka Pekinu może niedługo przełożyć się na poprawę marż spółek Państwa Środka, napędzając tym samym popyt na chińskie aktywa.

Inwestorzy instytucjonalni budują rynek byka: według najnowszego raportu Bloomberga udziały chińskich spółek ubezpieczeniowych na rynku akcji wzrosły w 1. półroczu 2025 o 640 mld juanów do najwyższego od 2022 roku poziomu 3,1 bln juanów. Wraz z potencjalną poprawą wyników finansowych, zaangażowanie ubezpieczycieli może znacznie pogłębić chiński rynek finansowy, zwiększając tym samym zainteresowanie inwestorów zagranicznych.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.