Wykres dnia: CHN.cash szybuje 1,5% 🚀 Chińska gospodarka startuje z przytupem 🇨🇳

Kontrakty terminowe na indeks HSCEI zdołały otrząsnąć się z porannego pesymizmu, zyskując bycze 1,5% pomimo nieustającego konfliktu na Bliskim Wschodzie i rosnących kosztów energii. Nastroje rynkowe poprawiły się dzięki najnowszym danym makro, które sygnalizują zaskakująco solidny początek 2026 roku, pomimo nierozwiązanych bolączek strukturalnych (nieruchomości, bezrobocie). CHN.cash znalazł silne wsparcie na środkowej wstędze Bollingera z 14 dni (jasnofioletowa) i odbił się w kierunku poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego. Choć to odbicie jest zachęcającym sygnałem, decydujące przełamanie górnej wstęgi Bollingera (czarna) pozostaje kluczową barierą dla trwałego odwrócenia trendu. Źródło: xStation Co napędza dzisiejsze wzrosty na CHN.cash? Produkcja przemysłowa napędzana eksportem i AI: Skok produkcji przemysłowej o 6,3% (najszybszy wzrost od września, przy prognozie 5,3%) to w dużej mierze zasługa niespodziewanego wzrostu eksportu i kwitnącego popytem na technologie związane ze sztuczną inteligencją. Trend powinien zapewnić impuls wzrostowy dla spółek technologicznych w indeksie HSCEI, jednak głębsza analiza sugeruje nadchodzący „ucisk marż” (margin squeeze). Przy cenach ropy przekraczających 100 dolarów i zakłóceniach w Cieśninie Ormuz, rosnące koszty surowców i paliw mogą uderzyć w zyski producentów, którzy już teraz zmagają się z wyniszczającą konkurencją. W nadchodzących miesiącach HSCEI może czekać scenariusz wyższego wolumenu i niższych zysków.

Odbicie w handlu detalicznym maskuje słabość konsumpcji: Wzrost sprzedaży detalicznej o 2,8% skrywa znaczną ostrożność konsumentów krajowych. Wynik został zaburzony przez rekordowo długi Nowy Rok Księżycowy, który napędził turystykę, jednak wydatki w przeliczeniu na pojedynczą podróż spadły o 0,2%, a sprzedaż aut zanurkowała o 26%. Przy bezrobociu rosnącym do poziomu 5,3%, akcje spółek produkujących dobra konsumpcyjne i motoryzacyjnych z indeksu HSCEI mogą płynąć na fali sezonowej, a nie trwałego ożywienia strukturalnego.

Ryzyko odroczenia pakietów stymulacyjnych: Odbicie inwestycji w środki trwałe o 1,8% – napędzane 11,4-procentowym skokiem w infrastrukturze – skutecznie wygasiło nadzieje na natychmiastową obniżkę stóp procentowych lub stopy rezerw obowiązkowych (RRR) w marcu. Dane te dają Pekinowi przestrzeń do utrzymania ostrożnej postawy wobec napięć na Bliskim Wschodzie. Traderzy HSCEI, którzy liczyli na zastrzyk płynności, muszą teraz uwzględnić scenariusz „wyższych stóp na dłużej”, gdyż decydenci przedkładają stabilność nad luzowanie polityki.

