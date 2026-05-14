Wykres dnia: CHN.cash w zapaści❗️📉 Masowa realizacja zysków w Chinach 🇨🇳

Kontrakty terminowe na indeks HSCEI (CHN.cash) spadają o 2,3%, wymazując 100% wczorajszych zysków. Na chińskim rynku akcji trwa szeroka realizacja zysków, podczas gdy inwestorzy analizują potencjalne wyniki szczytu Trump-Xi w Chinach. Notowania CHN.cash cofnęły się po dotarciu do poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali spadkowej. Kontrakt jest obecnie wspierany przez 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA100, ciemny fiolet). Trwający trend wzrostowy może zostać utrzymany, jeśli byki zdołają utrzymać cenę powyżej poziomu 38,2% Fibo; z kolei przełamanie poniżej EMA30 (jasny fiolet) prawdopodobnie otworzyłoby drogę do głębszej korekty. USDCNH na niebiesko. Źródło: xStation5. Co napędza dziś CHN.cash: Realizacja zysków po wieloletnich szczytach: Chińskie akcje mocno zyskiwały przed wyczekiwanym szczytem Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, jednak wraz z rozpoczęciem rozmów indeksy CSI 300 i Shanghai Composite cofnęły się odpowiednio z 4,5-letnich i 11-letnich maksimów. Spadek ten został wywołany przez masową realizację zysków w wielu sektorach, gdy rynki zaczęły oceniać realne skutki dyskusji na temat ceł oraz sztucznej inteligencji.

Brak postępów w sprawie Iranu: Wyprzedaż na HSCEI odzwierciedla również brak przełomu w kwestii wojny w Iranie podczas szczytu. Chiny już mierzą się z najniższymi celami wzrostu gospodarczego od 1991 roku, a konflikt realnie zagraża kluczowym dostawom energii i szlakom żeglugowym przez Cieśninę Ormuz. Pomimo nacisków USA na Pekin, by odegrał rolę rozjemcy, oficjalne oświadczenie po szczycie pozostało ogólnikowe w kwestii Bliskiego Wschodu, skupiając się zamiast tego na handlu i Tajwanie. Ta niepewność geopolityczna silnie ciąży na nastrojach inwestorów.

Aprecjacja juana: Chiński juan umocnił się do najwyższego poziomu od trzech lat, a kurs onshore osiągnął 6,7877. Ten 3-procentowy wzrost od początku roku, napędzany potężną nadwyżką handlową, stał się impulsem do wyprzedaży akcji. Indeksy tracą, ponieważ silniejsza waluta sprawia, że ostatnie wieloletnie szczyty wycen stają się dla inwestorów trudne do zaakceptowania.

