Wykres dnia - Ethereum (06.02.2025)

Ethereum zyskuje dzisiaj 1,95% do 2850 USD i częściowo redukuje swoją przewagę wzrostową nad Bitcoinem z pierwszej części dnia. Ostatnie miesiące dla Ethereum możemy zaliczyć do jednych z najgorszych w historii pod względem sentymentu rynkowego. Podczas gdy Bitcoin wyznaczał nowe szczyty oraz obecnie dalej pozostaje stosunkowo blisko ATH, Ethereum znajduje się prawie 40% poniżej historycznych szczytów wyznaczonych w poprzedniej hossie. Bitcoin znajduje się ponad 43% powyżej szczytu z poprzedniej hossy.

Za słabością Ethereum stoi głównie stagnacja wzrostowa wspierana przez brak jednoznacznej strategii biznesowej oraz powolnym rozwojem sieci od strony deweloperskiej. Kolejnym katalizatorem do spadków możemy uznać projekty typu L2, jak Polygon i Arbitrum. Jeszcze do niedawna były one uznawane za jedyny ratunek dla Ethereum, ponieważ rozwiązywały problem skalowalności poprzez obniżanie kosztów transakcyjnych oraz przyspieszając ich realizację. Jednak każdy kij ma dwa końce i z czasem okazało się, że sukces projektów L2 znacząco obniżył ruch na sieci podstawowej, czyli Ethereum. W dodatku sama fundacja Ethereum co parę tygodni informuje o sprzedaży kolejnych pakietów ETH, co nie wpływaj dobrze na sentyment rynkowy.

Jednak na horyzoncie pojawia się również parę pozytywnych znaków jak:

Ethereum przygotowuje się do kolejnej aktualizacji sieci, Pectra, która wstępnie ma zostać uruchomiona w sieci głównej już w marcu. Aktualizacja ta ma na celu zwiększenie skalowalności i wydajności Ethereum.

Nie brakuje spekulacji, że fundacja pracuje nad nową strategią marketingową oraz rozważa staking ETH zamiast sprzedaży, w celu pozyskania funduszy na development.

Instytucje i najbardziej wiarygodne projekty nadal wybierają Ethereum do rozliczeń, pomimo krytyki dotyczącej jego skalowalności. Wysokie wolumeny transakcji i całkowita wartość zablokowana (TVL) nadal faworyzują Ethereum w stosunku do innych łańcuchów.

BlackRock zamierza tokenizować rzeczywiste aktywa (RWA) na Ethereum, co może sygnalizować dalszą adopcję instytucjonalną.

Rozważane są bardziej atrakcyjne formy integracji z projektami typu L2, które miałyby zwiększyć wartości dla Ethereum.

Pomimo tymczasowych problemów pozycja Ethereum wydaje się nadal solidna. Sentyment inwestorów jest obecnie na rekordowo negatywnym poziomie. Jednak inwestorzy instytucjonalni, w tym również administracja Donalda Trumpa oraz World Liberty Financial posiadają znaczące pakiety Ethereum. Może to sugerować, że w miarę pojawienia się jasnych regulacji oraz integracji sieci blockchain ze światem finansów, Ethereum zyska drugą młodość, a co za tym idzie, powróci do łask również inwestorów detalicznych.