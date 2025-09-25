Wykres dnia: EURCHF (25.09.2025)

SNB utrzymał stopę procentową na 0%

SNB pozostaje gotowy do interwencji na rynku walutowym w razie potrzeby; brak planów przywrócenia minimalnego kursu wymiany.

Presja inflacyjna jest praktycznie niezmieniona wobec II kw.; warunkowa prognoza pozostaje w przedziale stabilności cen 0–2%

Cła USA są głównym ryzykiem spadkowym, obciążając szwajcarski eksport/inwestycje — zwłaszcza maszyny i zegarmistrzostwo.

Brak forward guidance; decyzje zapadają co kwartał. Próg dla ujemnych stóp jest wysoki, ale stopy mogą zejść poniżej zera, jeśli średniookresowa inflacja opuści pasmo celu.

Szwajcarski Bank Narodowy pozostawił stopę polityki bez zmian na 0%, co oznacza pauzę po serii cięć od marca 2024 r. Depozyty na żądanie nadal będą oprocentowane 0% do ustalonych progów, a powyżej tych kwot będzie stosowany discount o 0,25 punktu procentowego. Decydenci podkreślili, że są gotowi działać na rynku walutowym, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale nie rozważają powrotu do minimalnego kursu wymiany, zauważając, że dzisiejszy kontekst różni się od 2011 r..

W odniesieniu do cen SNB ocenił, że presja inflacyjna jest zasadniczo niezmieniona względem poprzedniego kwartału. Inflacja zasadnicza wzrosła z -0,1% w maju do 0,2% w sierpniu, głównie za sprawą turystyki i dóbr importowanych. Warunkowa ścieżka inflacji — przy założeniu, że stopa polityki pozostaje 0% w całym horyzoncie — mieści się w przedziale stabilności cen 0–2%, średnio 0,2% w 2025 r., 0,5% w 2026 r. i 0,7% w 2027 r. Odpowiednio, obecna polityka pozostaje ekspansywna, ale spójna ze stabilnością cen.

Bank nadal oczekuje wzrostu PKB Szwajcarii o 1–1,5% w 2025 r., nieco poniżej 1% w 2026 r. oraz dalszego wzrostu bezrobocia. Sektory zorientowane na eksport, takie jak maszyny i zegarmistrzostwo, najbardziej odczuwają cła, podczas gdy usługi na razie wydają się bardziej odporne.

Konferencja prasowa

Prezes Martin Schlegel podkreślił wysoki próg dla powrotu do ujemnych stóp: SNB rozważy polityczne stopy poniżej zera tylko wtedy, gdy średniookresowa inflacja wyszłaby poza pasmo stabilności cen. Powtórzył brak forward guidance — polityka jest ustalana kwartalnie — oraz zaznaczył, że SNB „nie jest ograniczony” w możliwości interwencji na rynku walutowym, gdy uzna to za stosowne.

EURCHF pozostał w zasadzie bez zmian po decyzji w dużej mierze wycenionej wcześniej. Para wykazała nieco większą niż zwykle zmienność, ale nie znacząco powyżej średniej dla takich wydarzeń.