Wykres dnia - EURSEK (29.01.2025)

Riksbank obniża stopę procentową do 2,25% w otoczeniu słabej aktywności gospodarczej

Właśnie przed chwilą poznaliśmy decyzję w sprawie stóp procentowych Banku Centralnego Szwecji (Riksbank). Riksbank obniżył swoją stopę procentową o 0,25 punktu procentowego do 2,25%, zwiększając łączne luzowanie polityki monetarnej w obecnym cyklu o 1,75 punktu procentowego od maja. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Szwedzkie banki SEB i Swedbank przewidują co najmniej jedną dodatkową obniżkę w tym roku, potencjalnie sprowadzając stopę procentową do 2,0%.

Presja inflacyjna jest zgodna z celem 2%, podczas gdy aktywność gospodarcza pozostaje słaba, ale wykazuje oznaki ożywienia. Bank podtrzymał swoją grudniową prognozę, ale pozostaje gotowy do dostosowania stóp, jeśli dynamika inflacji lub wzrostu ulegnie zmianie. Oczekuje się, że niższa stopa stopniowo wzmocni popyt, przynosząc korzyści zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom.

Prognozy banków

Swedbank prognozuje wzrost PKB o 2% w 2025 r. i 3% w 2026 r., przy jednoczesnym wzroście cen nieruchomości odpowiednio o 5% i 7%. Bank przewiduje, że konsumpcja gospodarstw domowych przyspieszy do lata, napędzana niższymi stopami procentowymi, wzrostem płac realnych i obniżkami podatków. SEB podobnie oczekuje zwrotu w 2025 r., uzależnionego od poprawy finansów gospodarstw domowych napędzających konsumpcję.

Reakcja na EURSEK

Opublikowana decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Również w oświadczeniu Riksbank pozostał zgodny ze swoimi wcześniejszymi prognozami. W rezultacie po publikacji nie obserwowaliśmy znaczącej reakcji na kursie EURSEK, a po chwilowej większej zmienność obecnie kurs powrócił do poziomów sprzed publikacji.





Źródło: xStation 5