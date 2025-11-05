DE40: Europejskie giełdy pod presją technologii

-
Europejskie giełdy zaczynają środową sesję 5 listopada 2025 roku od spadków, podążając za korektą na amerykańskim rynku, gdzie mocno tracą akcje spółek technologicznych. Niemiecki indeks DAX traci około 0,5 procent, francuski CAC 40 spada o 0,2 procent, a brytyjski FTSE 100 około 0,1 procent. Słabość na rynku europejskim kontynuuje trend z USA i Azji, gdzie inwestorzy coraz bardziej obawiają się wysokich wycen spółek technologicznych oraz firm związanych ze sztuczną inteligencją.
Dodatkowo w strefie euro napływają pozytywne sygnały makroekonomiczne. Finalny wskaźnik łączony PMI dla strefy euro za październik wynosi 52,5, przekraczając prognozę 52,2. W segmencie usług wskaźnik dla strefy euro wynosi 53 przy prognozie 52,6. W Niemczech wskaźnik PMI sektora usług wzrósł do 54,6 z 51,5 we wrześniu, również powyżej oczekiwań. Mimo tych pozytywów gospodarczych rynek akcji pozostaje pod presją, ponieważ inwestorzy nadal ostrożnie reagują na niepewność co do sektora technologicznego.
Globalną niepewność i obawy inwestorów o przyszłość sektora technologicznego podsycają wypowiedzi liderów dużych amerykańskich banków, w tym Morgan Stanley i Goldman Sachs, którzy kwestionują możliwość utrzymania obecnych wysokich wycen.
Na tle tych wydarzeń zamówienia przemysłowe w Niemczech rosną we wrześniu o 1,1 procent miesiąc do miesiąca po wcześniejszym spadku o 0,4 procent, co daje pozytywny sygnał z gospodarki. Ceny ropy stabilizują się po wcześniejszym osłabieniu, co wynika z rosnących zapasów w USA oraz obaw o słaby popyt.
Źródło: xStation
Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim.
Źródło: xStation
W ostatnich tygodniach indeks DE40 (niemiecki DAX) wyhamował wzrost i przeszedł w korektę, spadając poniżej krótkoterminowej średniej EMA(50) oraz testując wsparcie EMA(100). Rynek stracił część zysków z październikowego szczytu, ale nadal utrzymuje się powyżej średniej długoterminowej (EMA 200), co może wskazywać na stabilizację. Sytuacja pokazuje, że inwestorzy są ostrożni po dynamicznych wzrostach i obecnie czekają na nowe impulsy makroekonomiczne i wyniki spółek .
Źródło: xStation
Wiadomości spółkowe:
Akcje BMW rosną w reakcji na wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, pomimo wyzwań rynkowych i spadku zysku w ujęciu rocznym. Inwestorzy pozytywnie oceniają stabilną sprzedaż w Europie i USA oraz rosnący udział pojazdów elektrycznych, co podkreśla strategiczny rozwój firmy w segmencie elektromobilności. BMW kontynuuje realizację programu „neue Klasse”, wprowadzając nowe modele, które mają wzmocnić pozycję koncernu na globalnym rynku, szczególnie w segmencie premium. Mimo trudniejszych warunków w Chinach i presji kosztowej, firma utrzymuje solidną marżę EBIT i rosnące dostawy pojazdów, co wspiera pozytywne nastroje na giełdzie.
Dane finansowe BMW za trzeci kwartał 2025 roku:
-
Zysk przed opodatkowaniem: 2,3 mld euro (spadek o 9,1% r/r)
-
Zysk narastająco za pierwsze dziewięć miesięcy: 8 mld euro
-
Marża EBIT w segmencie motoryzacyjnym: 5,2%
-
Dostawy pojazdów: 588 000 sztuk (wzrost o 8,7%)
-
Europa: +9,3%
-
USA: +24,9%
-
Chiny: na poziomie ubiegłego roku
-
-
Przychody segmentu motoryzacyjnego: 28,5 mld euro (wzrost o 2,4%)
Prognozy BMW na cały rok 2025:
-
Zysk przed opodatkowaniem: około 10 mld euro (lekki spadek r/r)
-
Marża EBIT motoryzacyjnego: 5–6%
-
Przepływy pieniężne netto sektora motoryzacyjnego: ponad 2,5 mld euro
Novo Nordisk(NOVOB.DK) duński gigant farmaceutyczny, kontynuuje głęboką restrukturyzację, zapowiadając zwolnienie około 9 000 pracowników na całym świecie. Firma obniża prognozy zysku na cały rok 2025 z powodu rosnącej konkurencji w segmencie leków na otyłość i kosztów restrukturyzacji, choć w pierwszych trzech kwartałach odnotowała 5% wzrost zysku operacyjnego. Sprzedaż popularnego leku Wegovy rośnie, ale firma musi rywalizować z Eli Lilly i innymi konkurentami, co wpływa na ceny i tempo wzrostu. W trzecim kwartale całkowita sprzedaż wyniosła 75 mld DKK, a zysk operacyjny spadł o około 30% do 23,7 mld DKK, przy sprzedaży Wegovy na poziomie 20,4 mld DKK.
Siemens Healthineers(SHL.DE)prognozuje spadek zysku netto w roku finansowym 2026, głównie z powodu wzrostu taryf celnych oraz niekorzystnych kursów walutowych, w szczególności silnego euro wobec dolara. Pomimo tych wyzwań firma przewiduje wzrost przychodów o 5–6% oraz planuje zwiększenie dywidendy, wspierane solidną generacją gotówki i redukcją zadłużenia. Siemens Healthineers podkreśla jednocześnie dalsze inwestycje w rozwój technologii medycznych, dostosowując swoją strategię do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Rynki nie do końca przyjmują zapewnienia spółki, a akcje tracą około 7% w reakcji na prognozy i niepewność związaną z taryfami oraz kursami walut.
