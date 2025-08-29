Wykres dnia - EURUSD (29.09.2025)

EURUSD rozpoczyna dzisiejszą sesję dosyć słabo, co związane było z publikacją słabych danych dotyczących sprzedaży detalicznej z Niemiec oraz niższej inflacji (a w zasadzie deflacji) producenckiej. Sprzedaż detaliczna w Niemczech spada o 1,5% m/m oraz rośnie zaledwie o 2,0% r/r, co jest znaczącym spowolnieniem z niemal 5% wzrostu w czerwcu. Tak słabe dane podważają stwierdzenie dotyczące siły europejskiego konsumenta.

Dodatkowo poznaliśmy jeszcze dane z Francji oraz Hiszpanii. Inflacja we Francji pozostaje ekstremalnie niska na poziomie 0,9% r/r, ale miesięcznie jest to jednak wzrost o 0,4% m/m. W Hiszpanii Inflacja CPI pozostaje podwyższona na poziomie 2,7% r/r, ale nie rośnie zgodnie z oczekiwaniami do 2,8% r/r.

Mamy jednak spore zaskoczenie danymi z poszczególnych landów w Niemczech, gdzie dane wypadają wyraźnie powyżej oczekiwań i sugerują znaczne odbicie inflacji CPI za sierpień. Dane te poznamy wczesnym popołudniem. Dla przykładu Inflacja w Brandenburgii rośnie aż do 2,5% r/r przy poprzednim odczycie 2,2% r/r. Niemal we wszystkich landach inflacja wypada powyżej poprzednich poziomów, choć miesięcznie w zasadzie nigdzie nie mamy zmian po ostatnim mocnym odbiciu.

Oczekiwania co do inflacji w Niemczech wskazują na odbicie do 2,1% r/r z poziomu 2,0% r/r, ale miesięcznie ma to być brak zmian, czyli 0,0% m/m. Jest jednak pole do zaskoczenia danymi w górę, co powinno utwierdzić EBC do utrzymania stóp procentowych podczas najbliższych posiedzeń.

Oczekiwania wskazują na niemal zerowe prawdopodobieństwo zmian w trakcie wrześniowego posiedzenia. Natomiast na grudzień wycenia się niecałe 40% prawdopodobieństwa. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

EURUSD za sprawą wyższych danych z niemieckich landów zredukował niemal całą słabość z poranka. Warto zauważyć, że mieliśmy aż 4 dzienne reakcje na poziom 1,1600 w ostatnich tygodniach. Niemniej dzisiaj o godzinie 14:30 CET poznamy dane dotyczące inflacji PCE w USA, które mogą nadać inny ton dla pary podczas dzisiejszej sesji. Jeśli inflacja okaże się być wyższa od oczekiwań, może to zmniejszyć dosyć wyraźne oczekiwania na cięcie stóp przez Fed we wrześniu (85%). Z drugiej strony, jeśli okaże się, że cła nie mają aż takiego przełożenia na ceny konsumpcyjne, zgodnie z wypowiedziami części członków Fed, wtedy może zwiększyć się pewność co do wrześniowego ruchu, co mogłoby skłonić parę do ponownego przetestowania okolic 1,17, gdzie znajduje się górne ograniczenie spadkowego kanału trendowego.