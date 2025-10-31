Wykres dnia: EURUSD (31.10.2025)

Fed nie potwierdził kolejnej obniżki stóp w grudniu, co wraz z niepewnością fiskalną w USA wzmacnia dolara i wpływa na krótkoterminową dynamikę EUR/USD.

Ostateczne dane inflacyjne ze strefy euro oraz słaba presja cenowa we Francji sugerują utrzymanie obecnej polityki ECB przynajmniej do końca roku.

Para EUR/USD oscyluje około 1,1527 USD za euro, pod presją spadkową wynikającą z różnic w polityce monetarnej między ECB a Fed oraz zamknięcia rządu w USA.

Para EUR/USD oscyluje około 1,1527 USD za euro, pod presją spadkową wynikającą z różnic w polityce monetarnej między ECB a Fed oraz zamknięcia rządu w USA.

Para EUR/USD notuje się obecnie w okolicach 1,1527 USD za euro. Rynek znajduje się pod presją spadkową, wynikającą głównie z różnic w polityce monetarnej między Europejskim Bankiem Centralnym a Rezerwą Federalną USA. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs EUR/USD?

Dolar pozostaje stosunkowo silny po niedawnej obniżce stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych. Bank centralny zasugerował jednak możliwość zatrzymania dalszych cięć, co wzmocniło amerykańską walutę i ograniczyło siłę euro. Inwestorzy oczekują, że Fed będzie ostrożnie reagować na kolejne dane gospodarcze przed podjęciem decyzji o ewentualnych dalszych zmianach w polityce pieniężnej. W strefie euro uwaga rynków skupia się na najnowszych publikacjach makroekonomicznych. Wstępne dane inflacyjne za październik wykazały wskaźnik CPI na poziomie 2,1% w ujęciu rocznym, a inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r. Wyniki te są zgodne z oczekiwaniami analityków i sugerują utrzymanie dotychczasowej polityki EBC przynajmniej do końca roku. We Francji opublikowano dane dotyczące inflacji i produkcji przemysłowej. Roczna inflacja spadła do 0,9% r/r, a miesięczne zmiany cen były minimalne. Słaba presja cenowa ogranicza potrzebę podwyżek stóp procentowych, co wspiera stabilność polityki monetarnej EBC i daje wsparcie euro. Publikacje danych z Francji i całej strefy euro są istotne dla kursu EUR/USD, ponieważ kształtują oczekiwania uczestników rynku co do przyszłych decyzji EBC i mogą wspierać wspólną walutę w obliczu rosnącej niepewności na rynkach światowych. Jednocześnie ostrożność Fed i brak potwierdzenia kolejnych obniżek stóp w USA utrzymują zmienność dolara, co wpływa na dynamikę kursu EUR/USD w krótkim terminie.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.