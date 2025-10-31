Bostic i Hammack z Fed komentują politykę monetarną USA🔍Podziały w Rezerwie Federalnej?

Członkowie Fed, Raphael Bostic i Beth Hammack, odnieśli się dziś do amerykańskiej polityki monetarnej. Ton ich wypowiedzi był jednak wyraźnie odmienny – Bostic wskazuje, że polityka Fed nadal pozostaje zbyt restrykcyjna, podczas gdy Hammack uważa, że bank centralny musi utrzymywać restrykcyjne nastawienie w obecnych warunkach. Raphael Bostic To obecnie najtrudniejszy moment do formułowania prognoz .

Każde posiedzenie jest otwarte – nie wybiegajcie przed szereg.

Mediana wykresu kropkowego (dot plot) to tylko matematyka, a nie proces decyzyjny.

Cieszę się, że Powell powiedział, iż obniżka stóp w grudniu wcale nie jest przesądzona .

Przekaz przewodniczącego dokładnie odzwierciedlał różnorodność poglądów w Komitecie – ta informacja powinna być publiczna.

Ryzyko recesji nie jest obecnie w centrum uwagi .

Część zmian na rynku pracy ma charakter cykliczny , ale wolniejsze tempo nie oznacza słabości .

Pewne zmiany strukturalne na rynku pracy wynikają z technologii, imigracji i polityki handlowej .

Dane z banków rezerwowych są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę brak oficjalnych raportów rządowych .

Nie działamy całkowicie po omacku .

Musimy zobaczyć więcej postępów , zanim będziemy mogli komfortowo obniżać stopy do poziomu neutralnego.

Mniej niż połowa presji cenowej wynika z ceł.

Poparłem obniżkę, ponieważ uważam, że wciąż znajdujemy się w restrykcyjnym przedziale polityki .

Nasze mandaty są w napięciu .

Ostatecznie poparłem obniżkę stóp w tym tygodniu. Beth Hammack W ostatnim czasie obserwujemy pewną presję na rynku repo .

W sali posiedzeń FOMC uczestnicy zmieniają swoje poglądy i dostosowują się do danych .

Słyszycie różne opinie, ponieważ nie jest jasne, jaka decyzja dotycząca stóp byłaby właściwa .

Nie poruszamy się po z góry ustalonej ścieżce .

W większym stopniu nie realizujemy celu inflacyjnego niż zatrudnieniowego , dlatego musimy pozostać restrykcyjni.

Dane o konsumpcji pozostają solidne , choć widoczna jest gospodarka w kształcie litery „K” (rozwarstwienie dochodowe).

Od września dane wskazują, że spowolnienie na rynku pracy nie wynika wyłącznie z mniejszego popytu na pracowników .

Inflacja jest szerszym zjawiskiem niż same cła – szczególnie silne są usługi bazowe .

Widać pierwsze oznaki słabości na rynku pracy , w tym zapowiedzi zwolnień.

Nie widać prawie żadnych postępów w zakresie usług bazowych poza sektorem mieszkaniowym ; w połączeniu z cłami tworzy to bardziej niepokojący obraz.

Cła to tylko część układanki inflacyjnej – wpływ mają też energia elektryczna i ubezpieczenia .

Polityka Fed jest zaledwie umiarkowanie restrykcyjna, jeśli w ogóle .

Musimy utrzymywać pewien poziom restrykcji , aby obniżyć inflację.

Obecnie znajdujemy się blisko mojego szacowanego poziomu neutralnego .

Wolałabym, aby Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian w tym tygodniu.

Jesteśmy pod presją z obu stron mandatu – inflacyjnej i zatrudnieniowej. Źródło: xStation5

