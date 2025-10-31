Scott Bessent podsumowuje umowę handlową z Chinami 💵Co się zmieni?

Sekretarz Skarbu USA Bessent podsumował dziś osiągnięte porozumienie z Pekinem. Zgodnie z jego komentarzem dla Financial Times: 'Stany Zjednoczone i Chiny podpiszą umowę w nadchodzącym tygodniu i są przekonane, że porozumienie się utrzyma (...) Osiągnięto porozumienie, że – ceteris paribus – udało się uzyskać równowagę, w ramach której obie strony mogą funkcjonować przez kolejne 12 miesięcy.'
- Przywódcy USA i Chin osiągnęli stan równowagi, jednak ostrzegł, że Chiny nie będą mogły dalej wykorzystywać surowców strategicznych jako narzędzia presji.
- Chiny popełniły poważny błąd, rozpoczynając działania w sprawie metali ziem rzadkich.
-
W ramach rocznego porozumienia Chiny zgodziły się odroczyć wdrożenie regulacji dotyczących metali ziem rzadkich oraz kupić duże ilości amerykańskiej soi.
-
Wszystkie kwestie związane z zezwoleniami zostały rozwiązane, więc powinniśmy wkrótce zobaczyć finalizację transakcji.
-
Na mocy rocznej umowy Chiny pozwolą amerykańskim inwestorom przejąć kontrolę nad TikTokiem w USA.
„Umowa handlowa” (na razie) zawarta
Spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga trwało 1 godzinę i 40 minut – krócej niż planowane 3–4 godziny – ponieważ Xi spieszył się na szczyt APEC. Trump zapowiedział możliwą wizytę w Chinach w kwietniu 2026 roku i ocenił rozmowy na „12 w skali od 1 do 10”. Pytanie jednak brzmi: co tak naprawdę wiemy?
- Chiny zgodziły się odroczyć o rok wprowadzenie restrykcji eksportowych dotyczących metali ziem rzadkich, ogłoszonych 9 października, a Trump spodziewa się, że rozejm będzie odnawiany co roku. Wcześniejsze ograniczenia z kwietnia – obejmujące samar, gadolin, terb, i dysproz – pozostają jednak w mocy.
- Pekin wznowi import amerykańskiej soi, a obie strony uzgodniły zawieszenie wzajemnych opłat portowych. Chiny rozpoczną również zakupy amerykańskiej energii, w tym potencjalnie LNG z Alaski (złoża warte ok. 44 mld USD). Z kolei Stany Zjednoczone zapowiedziały gotowość do zwiększenia eksportu ropy i gazu.
- W zamian za ustępstwa Chin i ich deklarację walki z handlem opioidami, Trump obniżył cła związane z fentanylem z 20% do 10%, redukując łączną stawkę celną na Chiny z 57% do 47% – wciąż wyższą niż w przypadku Indii i Brazylii. Waszyngton również opóźni o rok rozszerzenie listy chińskich firm objętych restrykcjami handlowymi.
- Obie strony unikały drażliwych tematów, takich jak Tajwan czy rosyjska ropa, skupiając się zamiast tego na wojnie w Ukrainie – uznając, że dalsza eskalacja zaszkodzi obu krajom, a celem jest deeskalacja, szczególnie przy ograniczonym czasie rozmów.
- Ta odwilż oznacza wczesny etap długotrwałej rywalizacji. Co ciekawe, think tank RAND Corporation niedawno uznał, że „zwycięstwo nad Chinami nie jest już możliwe” i że USA powinny dążyć do pokojowej koegzystencji.
Jeśli jednak którakolwiek ze stron poczuje się silniejsza, napięcia mogą powrócić. Na razie rynki prawdopodobnie zyskały 10–12 miesięcy spokoju, choć ponowna eskalacja nie jest wykluczona. USA podkreśliły również, że technologia Blackwell AI nadal pozostaje poza zasięgiem Chin. Jak widzimy, dla S&P 500 porozumienie z Chinami nie okazało się krótkoterminowym katalizatorem; rozgrywane było od kilku tygodni, a same jego ramy nie wydają się zaskoczeniem dla Wall Street. Kontrakt US500 jest na drodze do zamknięcia 3 spadkowej sesji z rzędu.
